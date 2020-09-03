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Тревога за полузащиту и надежда на Зайнутдинова в атаке. Разбор состава сборной Казахстана на Лигу наций

Несколько ключевых футболистов приехали без игровой практики.

Тревога за полузащиту и надежда на Зайнутдинова в атаке. Разбор состава сборной Казахстана на Лигу наций
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Уже завтра, 4 сентября, сборная Казахстана стартует в новом цикле Лиги наций матчем против команды Литвы. Корреспондент Vesti.kz проанализировал состав команды Михала Билека и нашел в нем несколько изъянов. 

Вратари

Дмитрий Непогодов ("Астана"), Стас Покатилов и Данил Устименко (оба - "Кайрат")

Почти наверняка в основе сыграет Дмитрий Непогодов, которому Билек доверял, как в сборной, так и в "Астане". Но, к сожалению, игра Непогодова, а также его конкурента Стаса Покатилова в последнее время выглядела неубедительно. В этой связи радует, что хотя бы в обойме оказался молодой Данил Устименко, чей потенциал позволяет в будущем рассчитывать на него в качестве первого номера. 

Защитники 

Абзал Бейсебеков (оба - "Астана"), Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба - "Кайрат"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - "Тобол"), Александр Марочкин ("Кайсар"), Олжас Керимжанов ("Жетысу"), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы")

Подбор игроков обороны - стандартный для созыва Билека. Благо, что практически все защитники в тонусе, Ерланов, Алип, Марочкин и Малый играют постоянно и достаточно стабильно. Фланговые игроки - Вороговский, Суюмбаев и Быстров - опять же в хорошем тонусе, и это учитывая, что Ян и Марат выступают в заметных зарубежных чемпионатах. Беспокоит лишь отсутствие Дмитрия Шомко, который изначально был в списке, но позже одного из лидеров "Астаны" заменили на Тимура Досмагамбетова. О возможном повреждении Шомко не было никакой информации. 

Полузащитники 

Бауыржан Исламхан ("Аль-Айн", ОАЭ), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат (без клуба), Юрий Перцух ("Астана"), Айбол Абикен ("Кайрат"), Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев (оба - "Кайсар")

А вот тут есть настоящий повод поволноваться. Ментальные лидеры сборной Исламбек Куат и Бауыржан Исламхан давно не играли официальные матчи, Куат и вовсе пока находится без клуба, в какой они форме - предположить сложно. Также не имеют прочного места в основе своих клубов Юрий Перцух и Айбол Абикен. В итоге получается, что из центральной оси самым подготовленным выглядит дуэт из "Кайсара" - Асхат Тагыберген и Думан Нарзилдаев. Вероятно, кто-то из них точно сыграет в основе сборной в ближайшем матче. К слову, удивительно, что лишь в резервном списке оказался Георгий Жуков, сезон в Польше уже начался и хавбек явно не хуже по функциональному состоянию, чем тот же Куат. 

Нападающие 

Абат Аймбетов ("Кайрат"), Сергей Хижниченко ("Ордабасы"), Максим Федин ("Кайсар")

Скорее всего, именно в тройке атакующих игроков сыграет теперь уже однозначно главная звезда нашей команды Бахтиер Зайнутдинов. Именно на игрока ЦСКА будут возложены большие надежды в атаке, поскольку в основном наши нападающие сейчас не блещут результативностью. В качестве исключения можно назвать лишь Абата Аймбетова, форвард все более уверенно и органично чувствует себя в "Кайрате", уже забил четыре мяча в сезоне и действительно может помочь сборной. 

Остальные игроки атаки не впечатляют, Хижниченко вызвали из резерва вместо Щеткина, Федин неплохо работает в "Кайсаре", но по части результативных действий все крайне скромно (4 матча, 1 ассист). 

Напомним, матч Литва - Казахстан пройдет в Вильнюсе и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. 7 сентября команда Билека примет сборную Беларуси.

 

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Метки:
Билек Михал Сборная РК по футболу Лига наций Зайнутдинов Бахтиер Литва Беларусь ЦСКА

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