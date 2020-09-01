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Давид Лория стал гостем проекта ER-BATYR, где расскажет о пути мужчины

ER-BATYR - проект о мужчинах и для мужчин.

Давид Лория стал гостем проекта ER-BATYR, где расскажет о пути мужчины
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Новый гость проекта ER-BATYR - легендарный футболист Давид Лория. В беседе с ведущим Тимуром Балымбетовым он расскажет о том, как важна для него семья, почему он всегда так стремится вернуться домой, насколько важно заниматься любимым делом, а также поделится мыслями о будущем отечественного футбола.

Смотрите новый выпуск проекта сегодня в 17:00 на YouTube-канале ER-BATYR. Также его можно будет увидеть на странице Tengrinews.kz во ВКонтакте в 16:30. Организаторы проекта - медиахолдинг Alash Media Group и общественный фонд Montessori Qazaqstan. Информационный партнер - социальная сеть ВКонтакте. Партнер проекта - мобильный оператор Altel.

ER-BATYR - проект о мужчинах и для мужчин, роли мужчин в современном обществе, ответственности, которую они несут, а также о том, как по-настоящему сознательный мужчина может влиять на преображение семьи и общества. Известные бизнесмены, спортсмены, признанные профессионалы в различных сферах открыто расскажут о жизненных ценностях, семейном укладе, а также поделятся мнением о роли мужчины в семье и обществе.

Ранее гостями проекта стали юрист, блогер, пловец-марафонец, автор книги Oceanman Ержан Есимханов, заслуженный мастер спорта по альпинизму Максут Жумаев, CEO и сооснователь Chocofamily Holding Рамиль Мухоряпов, а также основатель республиканской школы лидерства "Жаңа Ұрпақ" Асхат Абжанов.

 

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Метки:
Лория Давид Сборная РК по футболу Иртыш ФК Кайрат ФК Астана ФК
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