В клубе серии А зафиксирована вспышка коронавируса

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В клубе серии А зафиксирована вспышка коронавируса

Команда выступает в Лиге чемпионов.

В клубе серии А зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: РИА Новости ©
Новости спорта Футбол
0
До восьми футболистов римского "Лацио", среди которых форвард Чиро Иммобиле и полузащитник Луис Альберто, могли заразиться коронавирусом накануне матча Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге", сообщает "Р-Спорт".

Матчи между командами должен пройти 28 ноября.  Как отмечает источник, Иммобиле, Альберто, а также Андреас Перейра, Лукас Лейва, Мануэль Ладзари, Данило Катальди, Луис Фелипе и голкипер Томас Стракоша отсутствовали во вторник на тренировке команды, и, возможно, это связано с заражением коронавирусом, так как все эти игроки, кроме Стракоши, были в заявке команды и выходили на поле в матче пятого тура серии А против "Болоньи" (2:1) 24 октября.

Официального подтверждения возможной вспышки коронавируса пока нет.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Коронавирус
Новости
Сегодня
20:14
Футбол

Разбудил Щеткина, не думает о стиле, верит в класс лидеров. Как Тихонов меняет "Астану"
Сегодня
19:46
Футбол

Назван самый результативный игрок в истории ФК "Астана"
Сегодня
19:14
Футбол

В клубе серии А зафиксирована вспышка коронавируса
Сегодня
18:50
Футбол

В КФФ прояснили судьбу футзального "Окжетпеса" в чемпионате Казахстана
Сегодня
18:26
Футбол

Чемпион Казахстана в составе "Астаны" перешел в европейский клуб
Сегодня
16:55
Футбол

"Шахтер" не смог забить в третьем матче подряд и поделил очки с новичком КПЛ
Сегодня
16:12
Футбол

Нападающий "Астаны" посвятил голы "Окжетпесу" своим соотечественникам
Сегодня
14:31
Футбол

"Увидим все в пятницу!". Полузащитник "Астаны" - о предстоящей игре с "Кайратом", чемпионской гонке и Тихонове
Сегодня
14:00
Футбол

Прямая трансляция матча КПЛ "Шахтер" - "Кызыл-Жар СК"
Сегодня
12:37
Футбол

Куат и Бахтияров - на скамейке, Зайнутдинов - в огне. Как сыграли казахстанцы в 12 туре РПЛ
Сегодня
11:12
Футбол

Судья разобрал эпизод с пенальти на Зайнутдинове в матче РПЛ и вынес вердикт
Сегодня
10:50
Футбол

Тренер клуба РПЛ обвинил Зайнутдинова в симуляции после разгромной победы ЦСКА
Сегодня
09:53
Футбол

Рудосельский отыграл весь победный матч "Лори" в чемпионате Армении
Сегодня
08:56
Футбол

"Такое подозрение может быть только у болельщиков "Спартака". Как Генич заступился за Зайнутдинова
Сегодня
07:46
Новости сайта

Победы "Кайрата" и "Астаны", третье подряд поражение "Барыса" и переход форварда из НХЛ. Главное к утру
Сегодня
07:19
Футбол

"Подарки" соперникам и автогол. Как ошибались вратари в КПЛ-2020
Вчера
23:52
Футбол

ЦСКА разгромил "Арсенал" в матче РПЛ с шестью голами. Зайнутдинов заработал пенальти
Вчера
23:19
Футбол

Украинского футболиста отстранили на два года за участие в договорных матчах
Вчера
22:20
Футбол

"Астана" крупно обыграла "Окжетпес" и одержала вторую победу подряд в КПЛ при Тихонове
Вчера
19:55
Футбол

"Ордабасы" одержал волевую победу над "Каспием" и вышел на второе место в КПЛ
Вчера
19:42
Футбол

В КПЛ вновь сменился лидер бомбардирской гонки
Вчера
19:22
Футбол

"Хотим доказать, что победа над "Астаной" - не случайность". Шпилевский - о разгроме "Тобола"
Вчера
18:38
Футбол

"Задача - войти в четверку сильнейших". Бекбаев - о победе "Жетысу", отбитом пенальти и финише сезона КПЛ
Вчера
16:37
Футбол

Бывший игрок из системы "Манчестер Сити" скончался в возрасте 17 лет
Вчера
16:20
Футбол

"Окжетпес" получил второе техническое поражение в чемпионате Казахстана по футзалу
Вчера
16:07
Футбол

В Италии началось расследование в отношении Роналду за нарушение коронавирусного протокола
Вчера
15:51
Футбол

"Кайрат" разгромил "Тобол" и оторвался на 14 очков от "Астаны". Вагнер не забил пенальти
Вчера
15:38
Футбол

Шесть футболистов основы "Астаны" не сыграют в матче 15-го тура КПЛ
Вчера
14:49
Футбол

"Жетысу" вырвал победу в матче с удалением, нелепой ошибкой вратаря и незабитым пенальти
Вчера
14:18
Футбол

Форвард "Кайрата" вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров КПЛ
24 октября
22:29
Футбол

Хайлайты матча "Барселона" - "Реал" 1:3
13 октября
08:16
Футбол

Около матча Казахстан - Албания (0:0)
11 октября
20:03
Футбол

Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
6 октября
23:54
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
27 августа
02:54
Футбол

Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА
25 августа
01:07
Футбол

Видеообзор первого матча Георгия Жукова в новом сезоне чемпионата Польши
23 августа
23:43
Футбол

Как Зайнутдинов помог "Ростову" победить в матче РПЛ
20 августа
03:44
Футбол

Видеообзор третьего матча Зайнутдинова за "Ростов" в сезоне РПЛ
20 августа
00:40
Футбол

Видеообзор дебютного матча казахстанца Быстрова в РПЛ
19 августа
02:21
Футбол

Видеообзор первого матча казахстанского футболиста в новом сезоне РПЛ
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
7 ноября 2019
22:31
Футбол

Фото с матча Лиги Европы "Астана" - "АЗ Алкмар"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика