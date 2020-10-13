Казахстанский футболист не спас от поражения свою команду в матче ФНЛ

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Казахстанский футболист Арман Кенесов, выступающий за команду ФНЛ "СКА-Хабаровск" не сумел помочь своему клубу избежать поражения в 15-м туре чемпионата против красноярского "Енисея", передает корреспондент Vesti.kz.
Счет на 11-й минуте открыл Евгений Песиков, который вывел вперед "Енисей". В итоге гости удержали минимальное преимущество и победили. Арман Кенесов вышел на поле на 57-й минуте, заменив Романа Мануйлова.
Перед очным поединком команды занимали соседние строчки в таблице. "СКА-Хабаровск" шел 13-м (18 очков), у "Енисея" была 14-я позиция (17 очков). Но после победы "Енисей" поднялся на 11-е место, а хабаровчане опустились на одну позицию ниже.
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