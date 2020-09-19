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"Беерсхот" с Яном Вороговским в составе проиграл лидеру чемпионата Бельгии

Казахстанского защитника заменили на 63-й минуте матча.

"Беерсхот" с Яном Вороговским в составе проиграл лидеру чемпионата Бельгии
Ян Вороговский. Фото: ФК "Беерсхот" ©
Новости спорта Футбол
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В центральном матче чемпионата Бельгии сошлись два неожиданных лидера турнира. Одержавший пять побед из пяти "Шарлеруа" со счетом 3:1 обыграл "Беерсхот", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вороговский вышел в стартовом составе. Счет открыл "Шарлеруа" на 29-й минуте после точного удара Кавеха Резаи. Во втором тайме Али Голизаде удвоил преимущество хозяев поля, а на 87-й минуте Резаи с пенальти оформил дубль. В добавленное арбитром время Мусаши Судзуки забил гол престижа за "Беерсхот".

Вороговского заменили на 63-й минуте - вместо него вышел Дарио ван ден Бюйс. "Шарлеруа" оформил шестую победу кряду и с 18-ю очками лидирует в чемпионате. "Беерсхот" с 12-ю сохранил второе место. В седьмом туре команда казахстанца сыграет против "Васланда-Беверена".

 

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Метки:
Вороговский Ян Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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