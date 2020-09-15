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Два матча за сборную, 16 часов до Бельгии, семь минут на гол и поздравление маме. Неделя из жизни Яна Вороговского

Его команда в лидерах чемпионата.

Два матча за сборную, 16 часов до Бельгии, семь минут на гол и поздравление маме. Неделя из жизни Яна Вороговского
Фото: ФК "Беерсхот"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский забил дебютный гол в высшем дивизионе чемпионата Бельгии и пережил по-настоящему насыщенную неделю в своей карьере. Корреспондент Vesti.kz зафиксировал, как игрок конвертировал свои старания в отличный подарок маме. 

Как известно, ранее Вороговский отпахал 180 минут в матчах за сборную против Литвы и Беларуси. В обоих случаях он поучаствовал в забитых голах команды Михала Билека, при этом сыграв на разных позициях. 




Дальше Яну было необходимо возвращаться в расположение своего клуба "Беерсхот" и готовиться к игре с "Генком". По словам тренера "Беерсхота" Эрнана Лосады, Вороговский добирался до Бельгии из Казахстана 16 часов, поэтому его оставили в запасе на матч . 

"Беерсхот" и "Генк" показали очень зрелищный футбол, но к моменту выхода казахстанского защитника на поле счет был скользкий - 3:2. Ян вышел на 78-й минуте, а на 85-й уже праздновал свой гол.



Удар с правой ноги (редкое событие для левоногого Яна), гол - и вот в его руках футболка с надписью "Мама", так Вороговский поздравил свою маму с днем рождения! Очень душевное празднование, о котором написали даже ведущие бельгийские СМИ. 



Но еще более удивительно другое. До этого свой последний гол в официальных матчах Ян забивал ровно год назад - 14 сентября 2019 года, тогда он поразил ворота "Ломмеля". Теперь вы знаете, что как минимум один гол в каждом сезоне от Вороговского стоит ждать. 

Отметим, что после этой победы "Беерсхот" взлетел на второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 12 очков после пяти туров. Для казахстанца это был четвертый матч в нынешнем сезоне. 

Фото: КФФ©

 

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Метки:
Вороговский Ян Сборная РК по футболу Бельгия

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