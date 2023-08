Успешный дебют новичка и два отмененных гола: "Челси" и "Ливерпуль" сыграли в первом матче нового сезона АПЛ

"Челси" и "Ливерпуль" стартовали с ничьей в новом сезоне английской Премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч первого тура прошел в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" и завершился со счетом 1:1.

На 18 минуте встречи нападающий Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха вывел "Ливерпуль" вперед.

New season. New number. Same @LuisFDiaz19 🔥 pic.twitter.com/TQWhGf0gcQ

На 29-й уже отличился и сам Салах, но после просмотра VAR взятие ворот не было засчитано.

На 36 минуте защитник Аксель Дисаси, новичок "Челси", забил свой дебютный гол за клуб и сравнял счет.

A crazy few minutes, but look how much the equaliser meant to Axel! 👊#CheLiv pic.twitter.com/2qGw3005SG