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Стала известна дата старта нового сезона НБА

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в календарь лиги.

Стала известна дата старта нового сезона НБА
Фото: Slumdunk.ru©
Новости спорта Другие Баскетбол
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Нынешний сезон НБА еще не доигран, а СМИ узнали дату старта нового сезона, сообщает "Р-Спорт".

Следующий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не стартует раньше Рождества (25 декабря). Об этом написал журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем аккаунте в Twitter.

Офис НБА уже проинформировал об этом совет управляющих ассоциации. Дата старта сезона-2020/21 пока не определена, драфт НБА планируется на 18 ноября.

Сезон НБА-2019/20, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, был возобновлен в августе и доигрывается в кампусе в Орландо. Матчи проходят без зрителей.

 

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Метки:
НБА

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