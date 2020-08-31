Словенец Дончич установил исторический рекорд НБА

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Евролига БК Астана НБА Казахстан (баскетбол)
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Словенец Дончич установил исторический рекорд НБА

Он был близок к трипл-даблу.

Словенец Дончич установил исторический рекорд НБА
Лука Дончич. Фото: usatoday
Новости спорта Баскетбол НБА
0
В Реюньоне (США) на стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена" завершился матч серии между "Даллас Маверикс" и "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает "Чемпионат".

Победу в матче со счетом 111:97 одержали номинальные гости площадки игроки "Клипперс" и выиграли серию - 4-2.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал словенский разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич, который был близок к трипл-даблу. На его счету 38 очков, девять подборов и девять передач. Ему удалось установить исторический рекорд НБА, набирая не менее 30 очков, восьми подборов и восьми передач в среднем в дебютном выступлении в плей-офф.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
НБА Баскетбол
Новости
Сегодня
10:55
Баскетбол

Словенец Дончич установил исторический рекорд НБА
27 августа
13:39
Другие

Как появились Головкин и Брайнт. Граффити-художник - о мировых звездах в Нур-Султане
14 августа
14:15
Баскетбол

Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
8 августа
12:32
Баскетбол

Не сыгравший ни одного матча баскетболист получит миллион долларов за выход команды в плей-офф
31 июля
12:30
Баскетбол

ЛеБрон Джеймс завершил победным броском первый матч после возобновления сезона НБА
1 июля
09:43
Баскетбол

Сезон НБА могут повторно приостановить из-за коронавируса
5 июня
22:11
Бокс

Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века
5 июня
07:30
Баскетбол

Чемпионат НБА после возобновления сезона будет проходить в "Диснейуорлде"
31 мая
15:11
Баскетбол

НБА проведет драфт в сентябре
29 мая
21:40
Другие

Forbes представил новый рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира
24 мая
09:41
Хоккей

Легионерам из НХЛ и НБА разрешат въезд в США
23 мая
09:53
Баскетбол

Легендарный баскетболист НБА заразился коронавирусом
22 мая
09:18
Баскетбол

НБА начала переговоры с производителями тестов на коронавирус
13 мая
12:59
Баскетбол

Вертолетная компания отказалась брать ответственность за смерть Коби Брайанта
9 мая
19:54
Баскетбол

Следующий сезон в НБА может пройти без зрителей
5 апреля
13:31
Баскетбол

Погибший Коби Брайант будет введен в Зал славы НБА
29 марта
08:47
Баскетбол

Владелец клуба НБА из Нью-Йорка заразился коронавирусом
23 марта
21:37
Баскетбол

НБА в случае отмены сезона потеряет миллиард долларов
20 марта
16:58
Футбол

Сколько уже спортсменов заразилось и умерло от коронавируса
20 марта
11:18
Баскетбол

"Это не шутка!". У еще трех игроков НБА обнаружили коронавирус
18 марта
10:37
Баскетбол

Звезда НБА и три его одноклубника заразились коронавирусом
12 марта
12:57
Баскетбол

НБА прекращает сезон из-за коронавируса
7 февраля 2020
07:59
Баскетбол

Церемония прощания с Коби Брайантом состоится на арене "Лос-Анджелес Лейкерс"
30 января 2020
14:40
Баскетбол

Появилось фото Коби Брайанта в тюбетейке и с флагом Казахстана
28 января 2020
10:19
Баскетбол

"Я продолжу твое дело". ЛеБрон Джеймс написал трогательное письмо в память о Коби Брайанте
27 января 2020
14:10
Баскетбол

Полиция назвала причину крушения вертолета Коби Брайанта
2 января 2020
12:16
Баскетбол

Умер легендарный комиссионер НБА
26 июля 2019
11:06
Баскетбол

Вдова баскетболиста НБА Райта спустя 9 лет призналась в его убийстве
16 июля 2019
11:12
Футбол

Новый раздел "Ставки на трансферы" появился в Fonbet
18 июня 2019
12:12
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе на чемпионском параде клуба НБА "Торонто"
25 января 2018
23:55
Баскетбол

Фильм от Кобе Брайанте номинирован на "Оскар"
12 января 2016
10:18
Баскетбол

Команда букмекерской конторы Tennisi.kz стала победителем турнира по баскетболу "Winter Jam"
14 июля 2014
16:37
Баскетбол

Детский баскетбольный турнир Summer Jam 2014
6 сентября 2013
14:14
Баскетбол

ТОП-10 ляпов НБА прошлого сезона
5 ноября 2012
18:11
Баскетбол

Шикарный пас Галлинари
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика