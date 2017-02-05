"Кореец нарушал правила". Как сборная Казахстана по шорт-треку упустила "золото" Универсиады-2017

Инцидент случился на эстафете 5000 метров.
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Фото с сайта almaty2017.com
В финале эстафеты зимней Универсиады-2017 в Алматы по шорт-треку на 5000 метров казахстанская команда упустила "золото" после нарушения правил со стороны корейского спортсмена. Корреспондент Vesti.kz узнал мнения свидетелей этого происшествия.
Казахстанцы лидировали на последнем круге, но умышленный толчок представителя Южной Кореи лишил их золотой медали. После просмотра видео корейцы были дисквалифицированы за нарушение.
В итоге чемпионом стал Китай. Второе место заняла Россия, а Казахстан получил бронзовую медаль.
"Это было наше "золото". Обидно таким образом упустить его. Мы выложились на сто процентов и должны были быть первыми", - после заезда сокрушался лидер казахстанской команды Абзал Ажгалиев.
Не только зрители, но и независимые эксперты посчитали эту ситуацию несправедливой. Японский журналист отметил, "казахстанская команда заслужила "золото", но корейский спортсмен намеренно нарушил правила".
"Несомненно, было нарушение правил, но говорить о неспортивном поведении нельзя. Борьба, толчки - это часть шорт-трека, поэтому нужно быть готовым ко всему", - отметил Кирилл Шашин из сборной России.
"Мы видели, что соперники ведут борьбу за первое место. Никто не хотел уступать. Несомненно, правила нарушал спортсмен из Кореи, однако злого умысла здесь не было. Очень жаль казахстанскую команду, но благодаря этому падению мы сумели стать чемпионами", - отметил спортсмен из Китая Джанг Хунг Чао.
Отметим, что женская сборная Казахстана ранее выиграла бронзовую медаль в эстафете на 3000 метров.
Всего же за сегодня, 7 февраля, Казахстан выиграл шесть медалей. Ранее биатлонистка Галина Вишневская выиграла "золото", биатлонист Роман Еремин - "серебро", а лыжница Анна Шевченко, биатлонист Роман Пантов и шорт-трекист Денис Никиша стали бронзовыми призерами.
За день до окончания Универсиады Казахстан с 34 наградами (11 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых) гарантировал себе второе место в медальном зачете.
Все новости Универсиады
Казахстанцы лидировали на последнем круге, но умышленный толчок представителя Южной Кореи лишил их золотой медали. После просмотра видео корейцы были дисквалифицированы за нарушение.
В итоге чемпионом стал Китай. Второе место заняла Россия, а Казахстан получил бронзовую медаль.
"Это было наше "золото". Обидно таким образом упустить его. Мы выложились на сто процентов и должны были быть первыми", - после заезда сокрушался лидер казахстанской команды Абзал Ажгалиев.
Не только зрители, но и независимые эксперты посчитали эту ситуацию несправедливой. Японский журналист отметил, "казахстанская команда заслужила "золото", но корейский спортсмен намеренно нарушил правила".
"Несомненно, было нарушение правил, но говорить о неспортивном поведении нельзя. Борьба, толчки - это часть шорт-трека, поэтому нужно быть готовым ко всему", - отметил Кирилл Шашин из сборной России.
"Мы видели, что соперники ведут борьбу за первое место. Никто не хотел уступать. Несомненно, правила нарушал спортсмен из Кореи, однако злого умысла здесь не было. Очень жаль казахстанскую команду, но благодаря этому падению мы сумели стать чемпионами", - отметил спортсмен из Китая Джанг Хунг Чао.
Отметим, что женская сборная Казахстана ранее выиграла бронзовую медаль в эстафете на 3000 метров.
Всего же за сегодня, 7 февраля, Казахстан выиграл шесть медалей. Ранее биатлонистка Галина Вишневская выиграла "золото", биатлонист Роман Еремин - "серебро", а лыжница Анна Шевченко, биатлонист Роман Пантов и шорт-трекист Денис Никиша стали бронзовыми призерами.
За день до окончания Универсиады Казахстан с 34 наградами (11 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых) гарантировал себе второе место в медальном зачете.
Все новости Универсиады