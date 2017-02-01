Сегодня, 2 февраля, сборная завоевала семь медалей.
Вчера 20:59
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Фото с сайта almaty2017.com
Казахстан после четвертого медального дня вернулся на второю строчку общего зачета, сообщает корреспондент Vesti.kz. Днем ранее спортсмены не завоевали наград, и команда опустилась на третье место.
Сегодня, 2 февраля, казахстанские спортсмены отметились большим количеством завоеванных медалей.
Так, Дмитрий Рейхерд и Юлия Галышева победили во фристайле (могул), а Павел Колмаков в этой же дисциплине стал третьим.
Галина Вишневская одержала победу в биатлоне на дистанции 7,5 километров. "Бронза" в мужском биатлоне (спринт, 10 километров) досталась Роману Еремену.
Иван Люфт преподнес сюрприз, став победителем мужского спринта в лыжных гонках. Чуть Раньше Люфта у женщин Анна Стоян стала третьей.
Теперь в активе сборной Казахстана шесть золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей. Лидирует же Россия - 33 медали (14+13+6), а третьей идет Франция - 5 (3+1+1). С медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
Все новости об Универсиаде-2017
Сегодня, 2 февраля, казахстанские спортсмены отметились большим количеством завоеванных медалей.
Так, Дмитрий Рейхерд и Юлия Галышева победили во фристайле (могул), а Павел Колмаков в этой же дисциплине стал третьим.
Галина Вишневская одержала победу в биатлоне на дистанции 7,5 километров. "Бронза" в мужском биатлоне (спринт, 10 километров) досталась Роману Еремену.
Иван Люфт преподнес сюрприз, став победителем мужского спринта в лыжных гонках. Чуть Раньше Люфта у женщин Анна Стоян стала третьей.
Теперь в активе сборной Казахстана шесть золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей. Лидирует же Россия - 33 медали (14+13+6), а третьей идет Франция - 5 (3+1+1). С медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
Все новости об Универсиаде-2017