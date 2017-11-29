Соотечественники Стойлова поддержат "Астану" во время решающего матча Лиги Европы в Праге

Соперником казахстанского клуба будет "Славия".
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Спортивные функционеры из Болгарии посетят матч шестого тура группового этапа Лиги Европы "Славия" - "Астана" в Праге, чтобы поддержать своего соотечественника, тренера казахстанской команды Станимира Стойлова и его подопечных, сообщает KazFootball.kz.
Так, на игру "Астаны" приедут посмотреть спортивный директор "Ботева" Георги Марков, владелец софийского футбольного клуба "Царско село" Стойне Манолов, а также президент баскетбольного клуба "Левски" Константин Папазов.
Напомним, матч "Славия" - "Астана" состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник плей-офф от группы, куда ранее прошел "Вильярреал". Казахстанскому клубу для выхода из группы в этом матче нужна только победа.
Перед решающим поединком со "Славией" футболисты "Астаны" занимают третье место в группе А Лиги Европы, имея в активе семь очков. Чешский клуб идет на второй строчке с отрывом в один балл. Лидирует в квартете "Вильярреал" с 11 очками, тогда как таблицу замыкает "Маккаби". На счету тель-авивского клуба одно очко.