Соперник "Астаны" по решающему матчу Лиги Европы "Славия" одержала победу в чемпионате Чехии

Матч состоялся на "Эден Арене".
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ФК "Славия" одержал победу в матче чемпионата Чехии по футболу в преддверии решающей встречи с "Астаной" в групповом этапе Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках 16-го тура "Славия" на своем поле со счетом 2:0 обыграла "Баник" со счетом 2:1. При этом хозяева пропустили первыми из-за автогола Михала Фридриха, но затем он забил и в ворота соперника, еще один мяч на счету Милана Шкоды. После этой встречи "Славия" расположилась на втором месте турнирной таблицы.
Напомним, матч "Славия" - "Астана" состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник плей-офф от группы, куда ранее прошел "Вильярреал". Казахстанскому клубу для выхода из группы в этом матче нужна только победа.
Перед решающим поединком со "Славией" футболисты "Астаны" занимают третье место в группе А Лиги Европы, имея в активе семь очков. Чешский клуб идет на второй строчке с отрывом в один балл. Лидирует в квартете "Вильярреал" с 11 очками, тогда как таблицу замыкает "Маккаби". На счету тель-авивского клуба одно очко.