"Астана" провела первую тренировку в Праге перед заключительным матчем в группе со "Славией"

Решающая игра пройдет 7 декабря.
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Фото с сайта ФК "Астана"
7 декабря "Астана" в гостях проведет заключительный матч со "Славией" в рамках группового этапа Лиги Европы. По его итогам определится обладатель второй путевки в плей-офф турнира, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский чемпион уже прибыл в Прагу и провел первую тренировку. Кроме того, 2 декабря в 13:00 по местному времени подопечные Станимира Стойлова проведут товарищеский матч против клуба "Виктория" (Жижков).
Перед решающим поединком со "Славией" футболисты "Астаны" занимают третье место в группе А, имея в активе семь очков. Чешский клуб идет на второй строчке с отрывом в один балл. Лидирует в квартете "Вильярреал" с 11 очками, тогда как таблицу замыкает "Маккаби". На счету тель-авивского клуба одно очко.
В предыдущем, пятом туре "Вильярреал" обеспечил себе выход в следующий раунд Лиги Европы.
Казахстанский чемпион уже прибыл в Прагу и провел первую тренировку. Кроме того, 2 декабря в 13:00 по местному времени подопечные Станимира Стойлова проведут товарищеский матч против клуба "Виктория" (Жижков).
Перед решающим поединком со "Славией" футболисты "Астаны" занимают третье место в группе А, имея в активе семь очков. Чешский клуб идет на второй строчке с отрывом в один балл. Лидирует в квартете "Вильярреал" с 11 очками, тогда как таблицу замыкает "Маккаби". На счету тель-авивского клуба одно очко.
В предыдущем, пятом туре "Вильярреал" обеспечил себе выход в следующий раунд Лиги Европы.