"Астана" перед решающим матчем в Лиге Европы сыграет с одним из старейших клубов Чехии

Столичный клуб проводит сбор в Чехии.
Сегодня 14:00
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Фото с сайта ФК "Виктория"
На учебно-тренировочном сборе в Чехии, который посвящен подготовке к матчу шестого тура группового раунда Лиги Европы против "Славии", футболисты "Астаны" проведут товарищеский матч против клуба "Виктория" (Жижков), сообщает пресс-служба столичного клуба.
"Виктория", образованная 1903 году, является чемпионом Чехословакии сезона-1927/28, в истории уже независимой Чехии в достижениях клуба значатся два комплекта бронзовых медалей, а также две победы в Кубке страны. На данный момент клуб из Жижкова выступает во втором по силе дивизионе страны.
Чехи уже встречались с командой из столицы Казахстана. В розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2003/2004 жребий свел "Женис" и "Викторию", тогда по сумме двух встреч чехи прошли дальше.
Матч "Виктория" - "Астана" состоится 2 декабря в 13:00 по местному времени на домашнем стадионе чехов eFotbal Арена, который вмещает чуть больше 5000 зрителей.
Матч же "Славия" - "Астана" состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник плей-офф от группы, куда ранее прошел "Вильярреал". Казахстанскому клубу для выхода из группы в этом матче нужна только победа.
"Виктория", образованная 1903 году, является чемпионом Чехословакии сезона-1927/28, в истории уже независимой Чехии в достижениях клуба значатся два комплекта бронзовых медалей, а также две победы в Кубке страны. На данный момент клуб из Жижкова выступает во втором по силе дивизионе страны.
Чехи уже встречались с командой из столицы Казахстана. В розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2003/2004 жребий свел "Женис" и "Викторию", тогда по сумме двух встреч чехи прошли дальше.
Матч "Виктория" - "Астана" состоится 2 декабря в 13:00 по местному времени на домашнем стадионе чехов eFotbal Арена, который вмещает чуть больше 5000 зрителей.
Матч же "Славия" - "Астана" состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник плей-офф от группы, куда ранее прошел "Вильярреал". Казахстанскому клубу для выхода из группы в этом матче нужна только победа.