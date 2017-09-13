Испанская Marca представила ориентировочные составы "Вильярреала" и "Астаны" на матч Лиги Европы

Встреча пройдет в Испании 14 сентября.
Вчера 11:32
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Фото с сайта marca.com
Популярная испанская спортивная газета Marca представила ориентировочные составы "Вильярреала" и "Астаны" на матч группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По мнению издания, команды выйдут на поле в следующих составах:
"Вильярреал" сыграет по схеме "4-4-2": Барбоса - Коста, Руис, Семедо, Марио - Сансоне, Тригерос, Родри, Кастильехо - Бакка, Унал;
"Астана" (4-4-2): Эрич - Шомко, Аничич, Постников, Шитов - Томасов, Граховац, Маевский, Твумаси - Муртазаев, Мужиков.
Ранее журналист Marca Хуанма Родригес в беседе с корреспондентом Vesti.kz сделал прогноз на матч между "Вильярреалом" и "Астаной". Подробнее можно прочитать здесь.
Сама игра пройдет в городе Вильярреал на стадионе "Эстадио де ла Серамика" 14 сентября, начало в 23:00 по времени Астаны.
По мнению издания, команды выйдут на поле в следующих составах:
"Вильярреал" сыграет по схеме "4-4-2": Барбоса - Коста, Руис, Семедо, Марио - Сансоне, Тригерос, Родри, Кастильехо - Бакка, Унал;
"Астана" (4-4-2): Эрич - Шомко, Аничич, Постников, Шитов - Томасов, Граховац, Маевский, Твумаси - Муртазаев, Мужиков.
Ранее журналист Marca Хуанма Родригес в беседе с корреспондентом Vesti.kz сделал прогноз на матч между "Вильярреалом" и "Астаной". Подробнее можно прочитать здесь.
Сама игра пройдет в городе Вильярреал на стадионе "Эстадио де ла Серамика" 14 сентября, начало в 23:00 по времени Астаны.