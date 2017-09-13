Журналист известной испанской газеты сделал прогноз на матч Лиги Европы "Вильярреал" - "Астана"

Встреча состоится 14 сентября в Испании.
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Журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес в беседе с корреспондентом Vesti.kz сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги Европы между "Вильярреалом" и "Астаной".
"Вильярреал" - это команда, которая растет с каждым годом. В этом году она усилилась такими сильными исполнителями, как Бакка, Форналс. Честно говоря, я видел лишь матчи "Астаны" против "Атлетико" в Лиге чемпионов (2015/2016 - прим. ред.). Дома команда очень сильная. В Испании, я думаю, что "Вильярреал" спокойно победит. Их устроит счет 2:0.
Однако, в футболе может произойти все, что угодно. Перед матчем "Вильярреал" явный фаворит, но "Астана" может удивить. Я уверен, что вы вспомните множество примеров, когда фавориты стартовали с оглушительных провалов. В этом заключается шанс гостей, но, будем честными, шанс на успех - мизерный", - отметил Родригес.
Стоит отметить, что в составе "Астаны" в этом матче не будет форварда Жуниора Кабананги, которого на послематчевой пресс-конференции после игры с "Атырау" (7:0) раскритиковал главный тренер Станимир Стойлов. Позже сам форвард высказался по этой ситуации. С расширенным составом "Астаны" можно ознакомиться по этой ссылке.
Напомним, что "Вильярреал" в третьем туре чемпионата Испании одержал первую победу в сезоне. Соперник "Астаны" со счетом 3:1 обыграл "Бетис".
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