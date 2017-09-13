Стойлов рассказал о настрое на матч с "Вильярреалом", ситуации с Кабанангой и проблемах сборной Казахстана

"Астана" стартует в группе Лиги Европы 14 сентября.
13 сентября 23:45
Ссылки по теме:
- Журналист известной испанской газеты сделал прогноз на матч Лиги Европы "Вильярреал" - "Астана"
- То, что Стойлов указал Кабананге его место, заслуживает уважения - специалист
- "Астана" улетела на первый матч группового этапа Лиги Европы без Кабананги
Станимир Стойлов. Фото с сайта kazfootball.kz
Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов прокомментировал предстоящую игру с испанским "Вильярреалом" в рамках группового этапа Лиги Европы, а также объяснил ситуацию вокруг форварда команды Жуниора Кабананги и рассказал о проблемах сборной Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.
- Я очень рад, что "Астана" вернулась в Вильярреал. Игра между этими командами, которая прошла три года назад, указал нам путь, по которому надо идти. За прошедший период мы выросли, учли все свои ошибки. Надеемся показать в завтрашней игре лучшую сторону "Астаны" и всего казахстанского футбола. "Вильярреал" всегда являлась одной из сильнейших команд Испании. Мы уважаем соперника.
- После матча с "Атырау" Вы сказали, что Джуниор Кабананга не полетит в Испанию и будет тренироваться с дублем. Сам футболист написал объяснение на своей странице в Instagram. Уже испанские СМИ пишут о нем. Можете объяснить, что случилось?
- Я сказал, что мне нужны футболисты, которые хотят играть за "Астану". На другие вещи у меня нет времени. Нам необходимы игроки, которые будут помогать команде выигрывать матчи. Да, я читал, что о нем писали. Главное, чтобы человек работал, тогда будет все нормально. Когда команда едина, то ничего не страшно. Важно быть с командой, а остальное меня не интересует. Чувство жалости к нему не проявляется у меня. Было бы так, то давно бы завершилась моя тренерская карьера.
- Вы отметили, что приятно возвращаться в Вильярреал. За эти три года, команда насколько добилась прогресса?
- За эти три года команда действительно выросла. К нам прибавилась уверенность, повысилось качество демонстрируемого футбола. Доросли ли мы до уровня "Вильярреала"? Думаю, еще нет. "Вильярреал" занял в прошлом году пятое место в испанской Примере, пропустив вперед такие клубы, как "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Севилья". Попасть в первую четверку практически невозможно, ввиду высокой конкуренции.
- На сегодняшней пресс-конференции главный тренер "Вильярреала" Фран Эскриба не исключил вероятность потери очков в матче против "Астаны". Команда плохо стартовала в чемпионате Испании, плюс в лазарете соперника находятся два-три футболиста основного состава. Это означает, что нам стоит надеяться на хороший результат?
- Мне понравилась игра "Вильярреала", которую команда показала в первые игры нынешнего сезона. Что касаемо потери очков, я думаю, что команде чуть не повезло. Если у "Вильярреала" есть проблема, это для нас будет двойной головной болью, так как нам надо будет сосредоточиться на своей игре. Мы будем показывать свой футбол. Если получится хороший результат, это будет прекрасно.
- Сборная Казахстана, к сожалению, играет крайне неудачно, проигрывая матч за матчем. "Астана" - единственная казахстанская команда, которая представляет нашу страну и, наверное, "Астана" - это лицо казахстанского футбола. Накладывает ли это дополнительную ответственность на команду и на Вас?
- Знаете, решать проблему сборной Казахстана не входит в мои компетенции. Лично я верю в своих футболистов. Мои игроки показывают свой лучший уровень. Завтра они выйдут на поле и покажут свой класс. В первую очередь, в команде должна быть дисциплина. Из-за этого Кабананга не полетел в Испанию.
- В составе "Астаны" целый ряд футболистов принимали участие в матчах отборочного цикла ЧМ-2018. Очевидно, что игроки приехали морально опустошенными. Насколько сложно готовить "сборников" на продолжение борьбы в клубных турнирах?
- Клуб и сборная - это две разные вещи. Мои футболисты являются профессионалами. Я думаю, они знают, что выступать за клуб одно, а играть за сборную это совсем другое. Мне не нужно их дополнительно мотивировать или настраивать на клубные матчи. Они приехали и дали понять, что готовы биться за "Астану". Я думаю, что мои игроки завтра выйдут на поле и покажут, чего на самом деле стоит казахстанский футбол.
Матч пройдет в городе Вильярреал на стадионе "Эстадио де ла Серамика" 14 сентября в 23:00 по времени Астаны.
- Я очень рад, что "Астана" вернулась в Вильярреал. Игра между этими командами, которая прошла три года назад, указал нам путь, по которому надо идти. За прошедший период мы выросли, учли все свои ошибки. Надеемся показать в завтрашней игре лучшую сторону "Астаны" и всего казахстанского футбола. "Вильярреал" всегда являлась одной из сильнейших команд Испании. Мы уважаем соперника.
- После матча с "Атырау" Вы сказали, что Джуниор Кабананга не полетит в Испанию и будет тренироваться с дублем. Сам футболист написал объяснение на своей странице в Instagram. Уже испанские СМИ пишут о нем. Можете объяснить, что случилось?
- Я сказал, что мне нужны футболисты, которые хотят играть за "Астану". На другие вещи у меня нет времени. Нам необходимы игроки, которые будут помогать команде выигрывать матчи. Да, я читал, что о нем писали. Главное, чтобы человек работал, тогда будет все нормально. Когда команда едина, то ничего не страшно. Важно быть с командой, а остальное меня не интересует. Чувство жалости к нему не проявляется у меня. Было бы так, то давно бы завершилась моя тренерская карьера.
- Вы отметили, что приятно возвращаться в Вильярреал. За эти три года, команда насколько добилась прогресса?
- За эти три года команда действительно выросла. К нам прибавилась уверенность, повысилось качество демонстрируемого футбола. Доросли ли мы до уровня "Вильярреала"? Думаю, еще нет. "Вильярреал" занял в прошлом году пятое место в испанской Примере, пропустив вперед такие клубы, как "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Севилья". Попасть в первую четверку практически невозможно, ввиду высокой конкуренции.
- На сегодняшней пресс-конференции главный тренер "Вильярреала" Фран Эскриба не исключил вероятность потери очков в матче против "Астаны". Команда плохо стартовала в чемпионате Испании, плюс в лазарете соперника находятся два-три футболиста основного состава. Это означает, что нам стоит надеяться на хороший результат?
- Мне понравилась игра "Вильярреала", которую команда показала в первые игры нынешнего сезона. Что касаемо потери очков, я думаю, что команде чуть не повезло. Если у "Вильярреала" есть проблема, это для нас будет двойной головной болью, так как нам надо будет сосредоточиться на своей игре. Мы будем показывать свой футбол. Если получится хороший результат, это будет прекрасно.
- Сборная Казахстана, к сожалению, играет крайне неудачно, проигрывая матч за матчем. "Астана" - единственная казахстанская команда, которая представляет нашу страну и, наверное, "Астана" - это лицо казахстанского футбола. Накладывает ли это дополнительную ответственность на команду и на Вас?
- Знаете, решать проблему сборной Казахстана не входит в мои компетенции. Лично я верю в своих футболистов. Мои игроки показывают свой лучший уровень. Завтра они выйдут на поле и покажут свой класс. В первую очередь, в команде должна быть дисциплина. Из-за этого Кабананга не полетел в Испанию.
- В составе "Астаны" целый ряд футболистов принимали участие в матчах отборочного цикла ЧМ-2018. Очевидно, что игроки приехали морально опустошенными. Насколько сложно готовить "сборников" на продолжение борьбы в клубных турнирах?
- Клуб и сборная - это две разные вещи. Мои футболисты являются профессионалами. Я думаю, они знают, что выступать за клуб одно, а играть за сборную это совсем другое. Мне не нужно их дополнительно мотивировать или настраивать на клубные матчи. Они приехали и дали понять, что готовы биться за "Астану". Я думаю, что мои игроки завтра выйдут на поле и покажут, чего на самом деле стоит казахстанский футбол.
Матч пройдет в городе Вильярреал на стадионе "Эстадио де ла Серамика" 14 сентября в 23:00 по времени Астаны.