Стойлов рассказал о настрое на матч с "Вильярреалом", ситуации с Кабанангой и проблемах сборной Казахстана

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Стойлов рассказал о настрое на матч с "Вильярреалом", ситуации с Кабанангой и проблемах сборной Казахстана

"Астана" стартует в группе Лиги Европы 14 сентября.

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22 Комментария
Станимир Стойлов. Фото с сайта kazfootball.kz
Станимир Стойлов. Фото с сайта kazfootball.kz
Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов прокомментировал предстоящую игру с испанским "Вильярреалом" в рамках группового этапа Лиги Европы, а также объяснил ситуацию вокруг форварда команды Жуниора Кабананги и рассказал о проблемах сборной Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.

- Я очень рад, что "Астана" вернулась в Вильярреал. Игра между этими командами, которая прошла три года назад, указал нам путь, по которому надо идти. За прошедший период мы выросли, учли все свои ошибки. Надеемся показать в завтрашней игре лучшую сторону "Астаны" и всего казахстанского футбола. "Вильярреал" всегда являлась одной из сильнейших команд Испании. Мы уважаем соперника.

- После матча с "Атырау" Вы сказали, что Джуниор Кабананга не полетит в Испанию и будет тренироваться с дублем. Сам футболист написал объяснение на своей странице в Instagram. Уже испанские СМИ пишут о нем. Можете объяснить, что случилось?

- Я сказал, что мне нужны футболисты, которые хотят играть за "Астану". На другие вещи у меня нет времени. Нам необходимы игроки, которые будут помогать команде выигрывать матчи. Да, я читал, что о нем писали. Главное, чтобы человек работал, тогда будет все нормально. Когда команда едина, то ничего не страшно. Важно быть с командой, а остальное меня не интересует. Чувство жалости к нему не проявляется у меня. Было бы так, то давно бы завершилась моя тренерская карьера.

- Вы отметили, что приятно возвращаться в Вильярреал. За эти три года, команда насколько добилась прогресса?

- За эти три года команда действительно выросла. К нам прибавилась уверенность, повысилось качество демонстрируемого футбола. Доросли ли мы до уровня "Вильярреала"? Думаю, еще нет. "Вильярреал" занял в прошлом году пятое место в испанской Примере, пропустив вперед такие клубы, как "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Севилья". Попасть в первую четверку практически невозможно, ввиду высокой конкуренции.

- На сегодняшней пресс-конференции главный тренер "Вильярреала" Фран Эскриба не исключил вероятность потери очков в матче против "Астаны". Команда плохо стартовала в чемпионате Испании, плюс в лазарете соперника находятся два-три футболиста основного состава. Это означает, что нам стоит надеяться на хороший результат?

- Мне понравилась игра "Вильярреала", которую команда показала в первые игры нынешнего сезона. Что касаемо потери очков, я думаю, что команде чуть не повезло. Если у "Вильярреала" есть проблема, это для нас будет двойной головной болью, так как нам надо будет сосредоточиться на своей игре. Мы будем показывать свой футбол. Если получится хороший результат, это будет прекрасно.

- Сборная Казахстана, к сожалению, играет крайне неудачно, проигрывая матч за матчем. "Астана" - единственная казахстанская команда, которая представляет нашу страну и, наверное, "Астана" - это лицо казахстанского футбола. Накладывает ли это дополнительную ответственность на команду и на Вас?

- Знаете, решать проблему сборной Казахстана не входит в мои компетенции. Лично я верю в своих футболистов. Мои игроки показывают свой лучший уровень. Завтра они выйдут на поле и покажут свой класс. В первую очередь, в команде должна быть дисциплина. Из-за этого Кабананга не полетел в Испанию.

- В составе "Астаны" целый ряд футболистов принимали участие в матчах отборочного цикла ЧМ-2018. Очевидно, что игроки приехали морально опустошенными. Насколько сложно готовить "сборников" на продолжение борьбы в клубных турнирах?

- Клуб и сборная - это две разные вещи. Мои футболисты являются профессионалами. Я думаю, они знают, что выступать за клуб одно, а играть за сборную это совсем другое. Мне не нужно их дополнительно мотивировать или настраивать на клубные матчи. Они приехали и дали понять, что готовы биться за "Астану". Я думаю, что мои игроки завтра выйдут на поле и покажут, чего на самом деле стоит казахстанский футбол.

Матч пройдет в городе Вильярреал на стадионе "Эстадио де ла Серамика" 14 сентября в 23:00 по времени Астаны.
  Комментариев: 22
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Комментарии

 
 
WBOKING 13 сентября 23:51
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1558
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Шах Ермекулы 13 сентября 23:58
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Удачи только
Ответить 0
 
Мухали ....... Вчера 00:13
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
Красавчик Стойлов!Видать жук еще тот!!Особо не церемонится с игроками, где Кояшевич, Джолчиев, Ибраими?Все "ушли".....и замены им нашлись!А Кабану мало видать того года в Турции, еще захотелось)))Хорошей игры в Испании!!!Удачи!!!!
Ответить 3
 
Марат Токтаев Вчера 00:19
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 203
Стойлов открыто сказал что, он сильно разочарован в кабане, и поблажек никому не даст - настоящий мужик - повезло Астане с таким тренером)))
Ответить 2
 
WBOKING Вчера 00:26
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1558
Марат Токтаев,это Астана, а не тоо Кайрат где тренер плясет под дудку Боранбаева
Ответить -1
 
Argimbaev Serik Вчера 00:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
WBOKING, объясни что плохого в ТОО? Лучше быть ЧУ Астана по-твоему.
В клубе где частный хозяин везде тренер пляшет под дудку хозяина. А когда вся страна содержит ЧУ Астана, с бюджетом раз в 5 больше чем у БАТЭ и Вардара, показывать такой же результат - это как-то слабенько.
Ответить 0
 
#23 Вчера 06:42
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 687
Argimbaev Serik,Кайрат тоже всей страной содержим и бюджет у него не меньше, плюс инвестиций в развитие, которые Астане и не снились. Так что лучше про свои результаты думайте
Ответить -4
 
Руслан Вчера 10:29
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Марат Токтаев, пераый раз за уважал вас .... можете же сказать хорошие слова когда захотите.
Ответить 0
 
Марат Токтаев Вчера 17:56
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 203
Руслан, Руслан,все путём, как говорится в одном мультике - ребята, давайте жить дружно))))))
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Серик Наурзбаев Вчера 00:35
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
давно пора этого Кабананго убрать бестолковый не бегает не фига один Твумаси пошет браво Стомир.
Ответить 1
 
The Ring Вчера 00:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1962
Вот Еркек с большой буквы, главное дисциплина в коллективе, браво.
Ответить 1
 
Argimbaev Serik Вчера 00:58
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
"Мы будем показывать свой футбол. Если получится хороший результат, это будет прекрасно." - если завтра Астана не повторит 0-5 от Селтика, а хотя бы 0-2 1-3 проиграет, то скажу им огромное спасибо.
Вчера ПСЖ в гостях вынес Селтик 5-0, страшно подумать что бы было с Астаной против ПСЖ, все-таки это к лучшему что не попали в этом году в Лигу Чемпионов, а то было бы 0-10 от ПСЖ. Оно нам надо?
Ответить -1
 
Blackwolf ! Вчера 01:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2514
Argimbaev Serik, Дорогу осилит ....ИДУЩИЙ ! ВСЕ ПУЧКОМ !
Ответить -1
 
Argimbaev Serik Вчера 02:00
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
Blackwolf !, поставил на П1 приличную сумму, если сбудется в чем я не сомневаюсь, то больше 100 штук себе в карман положу. Если нет - то тоже будет чему порадоваться )))
Ответить -1
 
Argimbaev Serik Вчера 02:02
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
Argimbaev Serik, еще поставил по ЖК больше у Астаны, 1.42 кэф. Мне кажется тут без вопросов.
Ответить -1
 
#23 Вчера 06:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 687
Argimbaev Serik,согласен ЛЧ для Астаны была бы мучением, хотя в прошлый раз очень достойно там выступили. А суммировать счета как-то глупо. Ну во первых Астане очень не повезло в тот день, когда залетало все от Селтика, также как и Селтику от французов. Проиграла же барса тому же ПСЖ 5-1 или сколько там, и че, это не говорит о разнице в классе, что барса в следующей же игре и доказала
Ответить -1
 
Абай Сансызбаев Вчера 08:41
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Argimbaev Serik,не было бы 0-10, это ты погорячился! Матч матчу рознь! Сегодня у полкоманды может быть "понос", а через неделю Селтик чуть было не опоносился в Астане! Астана проиграла Кайрату 0-3, и где сегодня Кайрат, а где Астана!
Ответить 1
 
Стратег Вчера 11:07
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
Абай Сансызбаев,С КАЙРАТОМ не надо сравнивать бумажников . Если наши и проигрывают то в бою с минимальным счётом не как Астана позорно 5-0 .Чтобы так позорится не стоит выходить в Европу. В кпл все делают для того чтобы Астана стала чемпионом. Оттуда легко пройти в лигу Европы проиграв какой нибудь более менее команде позорно типа Селтика. В таком случае Я не пойму чем можно хвастать. Сегодня посмотрим чего стоит бумажный чемпион, хотя буду болеть конечно за своих они хоть и Бумажные но свои
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 01:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Ну завтрашний матч покажет что к чему
Ответить -1
 
Жумабай Санкубаев Вчера 09:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1487
Всё правильно. глаголит истину -тренер должен быть тренером,а игрок игроком!Дисциплина-прежде всего!
Ответить 0
 
Руслан Олжабаев Вчера 09:58
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
Пусть Кабан посидит на банке !!! Банка, банка , банка , банка , банка , банка , кабан , кабан, кабан кабан, кабанка, кабанка , кабананга , банка , банка , кабананга !!! )))
Ответить 0
 
atygay caraul Вчера 13:18
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
Заранее Сейтказин у извини, имел ввиду кельтов! Т9 зае. .., даже больше чем болелы-балаболы Астаны!
Ответить 0
 