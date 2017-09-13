Букмекеры оценили шансы "Астаны" на победу в матче Лиги Европы с "Вильярреалом"

Встреча первого тура пройдет в Испании.
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Завтра, 14 сентября, столичная "Астана" проведет первый матч группового раунда Лиги Европы против испанского "Вильярреала", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча состоится в Вильярреале на стадионе "Эль-Мадригаль" и начнется в 23:00 по времени Астаны.
По мнению букмекерской компании Tennisi.kz, явным фаворитом этого матча являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Вильярреала" равен 1.24, в то время как на успех "Астаны" - 12. На то, что игра завершится вничью, коэффициент равен 5.90. Сделать ставку на это событие можно здесь.
Напомним, что, помимо "Астаны" и "Вильярреала", в группе А также выступают "Маккаби" из Тель-Авива и чешская "Славия". С полным календарем игр "Астаны" в группе Лиги Европы можно ознакомиться здесь.