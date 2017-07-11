Стали известны стартовые составы "Иртыша" и "Кайрата" на домашние матчи второго раунда Лиги Европы

Игры пройдут сегодня в Павлодаре и Алматы.
Сегодня 19:20
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Сегодня, 13 июля, два казахстанских клуба проведут первые матчи во втором раунде квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В 20:00 по времени Астаны в Павлодаре "Иртыш" примет сербскую "Црвену Звезду", а в 20:45 в Алматы прозвучит стартовый свисток во встрече "Кайрата" с албанским "Скендербеу". Посмотреть обе эти игры можно здесь.
Представляем вашему вниманию стартовые составы казахстанских клубов на предстоящие матчи.
"Иртыш": Лория, Кислицын, Даутов, Стаменкович, Маслач, Калинин, Фонсека, Гетериев, Родриго, Дарабаев, Бугаев.
"Црвена Звезда": Манойлович, Йовечич, Ле Таллек, Канга, Боакье, Доналд, Стойкович, Анджелкович, Срнич, Рикардиньо, Савич.
"Кайрат": Покатилов, Бато, Элек, Ахметов, Суюмбаев, Куат, Бакаев, Аршавин, Исламхан, Исаэль, Гоу.
С превью к стартовым матчам "Иртыша" и "Кайрата" можно ознакомиться здесь. Ответные игры казахстанские клубы проведут 13 июля в гостях.
В 20:00 по времени Астаны в Павлодаре "Иртыш" примет сербскую "Црвену Звезду", а в 20:45 в Алматы прозвучит стартовый свисток во встрече "Кайрата" с албанским "Скендербеу". Посмотреть обе эти игры можно здесь.
Представляем вашему вниманию стартовые составы казахстанских клубов на предстоящие матчи.
"Иртыш": Лория, Кислицын, Даутов, Стаменкович, Маслач, Калинин, Фонсека, Гетериев, Родриго, Дарабаев, Бугаев.
"Црвена Звезда": Манойлович, Йовечич, Ле Таллек, Канга, Боакье, Доналд, Стойкович, Анджелкович, Срнич, Рикардиньо, Савич.
"Кайрат": Покатилов, Бато, Элек, Ахметов, Суюмбаев, Куат, Бакаев, Аршавин, Исламхан, Исаэль, Гоу.
С превью к стартовым матчам "Иртыша" и "Кайрата" можно ознакомиться здесь. Ответные игры казахстанские клубы проведут 13 июля в гостях.