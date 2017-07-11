Где подвох? Превью к матчам Лиги Европы "Кайрат" - "Скендербеу" и "Иртыш" - "Црвена Звезда"

Первые игры пройдут 13 июля.

13 июля "Кайрат" и "Иртыш" проведут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Алматинцы на своем поле примут албанский "Скендербеу", павлодарцы также дома сыграют с сербской "Црвеной Звездой", передает корреспондент Vesti.kz.



На первый взгляд может показаться, что соперники вполне проходимые. Особенно у "Кайрата". Однако недооценивать их, конечно же, не стоит. Тем более "Скендербеу" в отличие от алматинского клуба выступал в групповой стадии Лиги Европы. Причем является первой албанской командой, пробившейся в основную сетку еврокубкового турнира. Так, в сезоне-2015/16 албанцы попали в группу H, где их соперниками стали московский "Локомотив", лиссабонский "Спортинг" и турецкий "Бишекташ". Дебют получился провальным, не считая сенсационной победы над "Спортингом" на своем поле (3:0). Это был единственный матч, в котором "Скендербеу" смог набрать очки. В своем квартете команда финишировала на последнем месте.



В следующем сезоне "Скендербеу" был отстранен от выступления в еврокубках из-за подозрений в нарушениях правил Fair Play и возможном участии в договорных матчах под эгидой УЕФА.







В первом раунде Лиги Европы нынешнего сезона "Скендербеу" уверенно прошел "Сан-Хулию" (1:0, 5:0). И что интересно, разгромил андоррский клуб на выезде. Этот результат стал лучшим для албанских футболистов за все 26 еврокубковых встреч.



В турнирах под эгидой УЕФА "Скендербеу" выступает с сезона-2011/12. За этого время дважды доходил до раунда плей-офф и один из них благополучно проходил.



При этом предыдущий национальный чемпионат выдался неудачным для "Скендербеу". В нем албанский клуб занял только третье место, тогда ранее шесть раз подряд становился победителем своей суперлиги и участвовал в квалификации Лиги чемпионов.



Так или иначе, непростой соперник ожидает алматинцев, которым только в 2015 году удавалось дойти до раунда плей-офф Лиги Европы, где они по сумме двух матчей уступили французскому "Бордо" (2:1, 0:1). И это было самое удачное выступление "Кайрата" в еврокубках, начиная с дебютного сезона-2002/03.







"Кайрат" в 11 последних еврокубковых матчах на своем поле не потерпел ни одного поражения. Последняя неудача случилась в октябре 2002 года (0:2 от "Црвены Звезды").



В последних десяти играх команда Кахабера Цхададзе не знала поражений - восемь побед в чемпионате и две победы в Лиге Европы.



"Кайрат" в третий раз встретится с албанской командой в еврокубках. И прежде достаточно успешно выступал против них: "Кукеси" (1:0, 0:0), Теута (5:0, 1:0).



Игру обслужит судейская бригада из Кипра во главе с Леонтиосом Тратту. Он, кстати, работал на первом матче хорошо нам известного "Нымме Калью" против "Б-36 Торсхавна" (2:1) в рамках первого квалификационного раунде Лиги Европы-2016/2017. Кто помнит, эстонцы в 2015 году выбили "Актобе" из еврокубка (0:0 1:0).







Что касается противостояния "Иртыша" и "Црвены Звезды", то команды примерно одинакового уровня. Хотя сербы будут поопытнее, так как имеют более обширную еврокубковую биографию, в которой доводилось выигрывать Кубок европейских чемпионов в 1991 году. Павлодарцы только в пятый раз участвуют в европейской кампании и дальше второго отборочного этапа не проходили. Та же "Црвена Звезда" в последний раз играла на групповой стадии еврокубка в сезоне-2007/08 (Кубок УЕФА).



Вообще, данная команда хорошо знакома казахстанским болельщикам по играм против "Кайрата". В предварительном раунде Кубка УЕФА/Лиги Европы сезона-2002/2003 она легко расправилась с алматинцами (2:0, 3:0). А два года назад на стадии первого квалификационного раунда уже кайратовцы оказались сильнее (2:1, 2:0).



В целом, в родных стенах "Иртыш" играет неплохо. По крайней мере, выиграл в Павлодаре пять из последних шести еврокубковых матчей. И, конечно же, болельщики ждут от команды шестую победу.







В первом раунде "Црвена Звезда" одолела мальтийскую "Флориану" (3:0, 3:3), а 24-летний ганский нападающий сербского клуба Ричмонд Боакье забил четыре гола и возглавил список лучших бомбардиров текущей квалификации Лиги Европы. Кстати, в свое время, а именно 16 июня 2012 года этот форвард был приобретен "Ювентусом" за четыре миллиона евро. Впоследствии разъезжал по арендам, пока права на него не перешли итальянской "Латине", у которой он также был арендован "Црвеной Звездой". В 16 играх за "Звездашей" забил 12 голов. В предыдущих клубах ганец такой результативности не показывал, а несколько лет назад его называли едва ли не самым быстрым нападающим Европы.



Вне всякого сомнения, Димитар Димитров прекрасно об этом осведомлен, как и о самой команде из Сербии. Поэтому надеемся, что "Иртыш", как минимум, не провалится в предстоящих матчах. Все же победы над болгарским клубом "Дунав" должны вселить в павлодарцев уверенность.



Да, игру обслужит невезучий для казахстанских команд румынский арбитр Мариус Аврам. Ранее он работал на трех играх сборных Казахстана - на матче национальной команды против Ирландии 1:2 (квалификация Евро-2012), а также на встречах юношеской сборной (U-19) против Украины 0:2 и Македонии 1:2 в квалификации Евро-2011/2012.



Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы "Иртыш" - "Црвена Звезда" пройдет 13 июля в Павлодаре. Начало - в 20:00 по времени Астаны. В этот же день "Кайрат" на своем поле сыграет со "Скендербеу". Начало - в 20:45. Ответные игры пройдут через неделю.



Фото: Getty Images (1), ФК "Кайрат" (2), ФК "Иртыш" (3). uefa.com (4).