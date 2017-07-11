Где подвох? Превью к матчам Лиги Европы "Кайрат" - "Скендербеу" и "Иртыш" - "Црвена Звезда"

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Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
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Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
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Лугано Милан 0:4
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Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
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Маррей Пэр 3:0
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Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
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Уильямс Конта 19:30
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
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Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
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Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
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Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
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Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
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Обод Бухоро 17:00
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Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Континен, Пирс Кубот, Мело 18:00
Мектич, Скугор Марач, Павич 18:00
Уильямс Конта 19:30
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Федерер Бердых 20:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 16:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
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Где подвох? Превью к матчам Лиги Европы "Кайрат" - "Скендербеу" и "Иртыш" - "Црвена Звезда"

Первые игры пройдут 13 июля.

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1 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

13 июля "Кайрат" и "Иртыш" проведут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Алматинцы на своем поле примут албанский "Скендербеу", павлодарцы также дома сыграют с сербской "Црвеной Звездой", передает корреспондент Vesti.kz.

На первый взгляд может показаться, что соперники вполне проходимые. Особенно у "Кайрата". Однако недооценивать их, конечно же, не стоит. Тем более "Скендербеу" в отличие от алматинского клуба выступал в групповой стадии Лиги Европы. Причем является первой албанской командой, пробившейся в основную сетку еврокубкового турнира. Так, в сезоне-2015/16 албанцы попали в группу H, где их соперниками стали московский "Локомотив", лиссабонский "Спортинг" и турецкий "Бишекташ". Дебют получился провальным, не считая сенсационной победы над "Спортингом" на своем поле (3:0). Это был единственный матч, в котором "Скендербеу" смог набрать очки. В своем квартете команда финишировала на последнем месте.
 
В следующем сезоне "Скендербеу" был отстранен от выступления в еврокубках из-за подозрений в нарушениях правил Fair Play и возможном участии в договорных матчах под эгидой УЕФА. 



В первом раунде Лиги Европы нынешнего сезона "Скендербеу" уверенно прошел "Сан-Хулию" (1:0, 5:0). И что интересно, разгромил андоррский клуб на выезде.  Этот результат стал лучшим для албанских футболистов за все 26 еврокубковых встреч. 

В турнирах под эгидой УЕФА "Скендербеу" выступает с сезона-2011/12. За этого время дважды доходил до раунда плей-офф и один из них благополучно проходил.

При этом предыдущий национальный чемпионат выдался неудачным для "Скендербеу". В нем албанский клуб занял только третье место, тогда ранее шесть раз подряд становился победителем своей суперлиги и участвовал в квалификации Лиги чемпионов.    

Так или иначе, непростой соперник ожидает алматинцев, которым только в 2015 году удавалось дойти до раунда плей-офф Лиги Европы, где они по сумме двух матчей уступили французскому "Бордо" (2:1, 0:1). И это было самое удачное выступление "Кайрата" в еврокубках, начиная с дебютного сезона-2002/03.



"Кайрат" в 11 последних еврокубковых матчах на своем поле не потерпел ни одного поражения. Последняя неудача случилась в октябре 2002 года (0:2 от "Црвены Звезды").

В последних десяти играх команда Кахабера Цхададзе не знала поражений - восемь побед в чемпионате и две победы в Лиге Европы. 

"Кайрат" в третий раз встретится с албанской командой в еврокубках. И прежде достаточно успешно выступал против них: "Кукеси" (1:0, 0:0), Теута (5:0, 1:0).  

Игру обслужит судейская бригада из Кипра во главе с Леонтиосом Тратту. Он, кстати, работал на первом матче хорошо нам известного "Нымме Калью" против "Б-36 Торсхавна" (2:1) в рамках первого квалификационного раунде Лиги Европы-2016/2017. Кто помнит, эстонцы в 2015 году выбили "Актобе" из еврокубка (0:0 1:0).   



Что касается противостояния "Иртыша" и "Црвены Звезды", то команды примерно одинакового уровня. Хотя сербы будут поопытнее, так как имеют более обширную еврокубковую биографию, в которой доводилось выигрывать Кубок европейских чемпионов в 1991 году. Павлодарцы только в пятый раз участвуют в европейской кампании и дальше второго отборочного этапа не проходили. Та же "Црвена Звезда" в последний раз играла на групповой стадии еврокубка в сезоне-2007/08 (Кубок УЕФА).    

Вообще, данная команда хорошо знакома казахстанским болельщикам по играм против "Кайрата". В предварительном раунде Кубка УЕФА/Лиги Европы сезона-2002/2003 она легко расправилась с алматинцами (2:0, 3:0). А два года назад на стадии первого квалификационного раунда уже кайратовцы оказались сильнее (2:1, 2:0).

В целом, в родных стенах "Иртыш" играет неплохо. По крайней мере, выиграл в Павлодаре пять из последних шести еврокубковых матчей. И, конечно же, болельщики ждут от команды шестую победу.



В первом раунде "Црвена Звезда" одолела мальтийскую "Флориану" (3:0, 3:3), а 24-летний ганский нападающий сербского клуба Ричмонд Боакье забил четыре гола и возглавил список лучших бомбардиров текущей квалификации Лиги Европы. Кстати, в свое время, а именно 16 июня 2012 года этот форвард был приобретен "Ювентусом" за четыре миллиона евро. Впоследствии разъезжал по арендам, пока права на него не перешли итальянской "Латине", у которой он также был арендован "Црвеной Звездой". В 16 играх за "Звездашей" забил 12 голов. В предыдущих клубах ганец такой результативности не показывал, а несколько лет назад его называли едва ли не самым быстрым нападающим Европы.  

Вне всякого сомнения, Димитар Димитров прекрасно об этом осведомлен, как и о самой команде из Сербии. Поэтому надеемся, что "Иртыш", как минимум, не провалится в предстоящих матчах. Все же победы над болгарским клубом "Дунав" должны вселить в павлодарцев уверенность.

Да, игру обслужит невезучий для казахстанских команд румынский арбитр Мариус Аврам. Ранее он работал на трех играх сборных Казахстана - на матче национальной команды против Ирландии 1:2 (квалификация Евро-2012), а также на встречах юношеской сборной (U-19) против Украины 0:2 и Македонии 1:2 в квалификации Евро-2011/2012.   

Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы "Иртыш" - "Црвена Звезда" пройдет 13 июля в Павлодаре. Начало - в 20:00 по времени Астаны. В этот же день "Кайрат" на своем поле сыграет со "Скендербеу". Начало - в 20:45. Ответные игры пройдут через неделю. 

Фото: Getty Images (1), ФК "Кайрат" (2), ФК "Иртыш" (3). uefa.com (4).  

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Азамат Жоламан Сегодня 10:16
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 545
Удачи Иртышу и Кайрату! Ждем побед!
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