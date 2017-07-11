Прямые трансляции первых матчей "Иртыша" и "Кайрата" во втором раунде Лиге Европы

Игры начнутся в 20:00 и 20:45 по времени Астаны.
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Эмблема Лиги Европы с официального сайта УЕФА
Сегодня, 13 июля, два казахстанских клуба проведут первые матчи во втором раунде квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В 20:00 по времени Астаны в Павлодаре "Иртыш" примет сербскую "Црвену Звезду". Эту игру в прямом эфире покажет проект ПФЛК-ТВ.
В 20:45 в Алматы прозвучит стартовый свисток во встрече "Кайрата" с албанским "Скендербеу". Матч в прямом эфире покажет KazSport, а трансляция в интернете будет доступна на официальном сайте канала.
С превью к стартовым матчам "Иртыша" и "Кайрата" можно ознакомиться здесь. Ответные игры казахстанские клубы проведут 13 июля в гостях.
В 20:00 по времени Астаны в Павлодаре "Иртыш" примет сербскую "Црвену Звезду". Эту игру в прямом эфире покажет проект ПФЛК-ТВ.
В 20:45 в Алматы прозвучит стартовый свисток во встрече "Кайрата" с албанским "Скендербеу". Матч в прямом эфире покажет KazSport, а трансляция в интернете будет доступна на официальном сайте канала.
С превью к стартовым матчам "Иртыша" и "Кайрата" можно ознакомиться здесь. Ответные игры казахстанские клубы проведут 13 июля в гостях.