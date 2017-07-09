Дома против "Скендербеу" мы будем атаковать, но важно сохранить ворота "сухими" - тренер "Кайрата"

Он отметил, что у команды был тяжелый график в последнее время.
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Кахабер Цхададзе. Фото пресс-службы "Кайрата"
Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против албанского "Скендербеу".
На предматчевой пресс-конференции грузинский специалист назвал сильные стороны соперника и отметил, что его команде необходимо сохранить "сухими" ворота в Алматы.
- Соперник хороший, с большим опытом выступления в еврокубках. Традиционный клуб своей страны, который борется в каждом сезоне за чемпионство, с поставленной игрой. Насколько знаем, в их составе не было сильных изменений. Игра будет интересная, - цитирует Цхададзе официальный сайт "Кайрата".
- Как думаете, скажется ли на "Скендербеу" то, что в позапрошлом сезоне они лишились чемпионства. Психологически они настроены или же демотивированы?
- То, что их команда каждый год борется за чемпионство - это уже говорит о многом. Скажу вам, что у них поставленная игра, охотно идут в атаку, имеют хороших игроков впереди, очень интересная команда. Думаю, для зрителей будет очень интересная игра с атакующим стилем. Раз они не стали чемпионами, значит, у них такой настрой с желанием показать себя в еврокубках. Думаю, обе игры будут интересные.
- Необходимо будет сделать задел в первом матче?
- Каждый раунд состоит из двух игр. Конечно, мы будем атаковать, ведь это домашняя игра. Надеюсь, что как всегда наши болельщики придут, поддержат и надеемся, что обрадуем их.
Естественно, будем думать о том, чтобы играть умно, еще раз повторюсь у них атакующий потенциал очень хороший, быстрые и индивидуально опасные футболисты. Так что внимательно нужно играть: когда первая игра дома - важно сохранить ворота "сухими". Будем думать о том, чтобы забить свои голы.
- Мы увидим молодых новичков в еврокубках?
- Пока об этом речи не идет. Мы только вчера с ними подписали контракты, еще не знакомились с ними. Посмотрим, в каком они состоянии, как они будут двигаться вперед.
- Если завтра мы увидим Бато в центре защиты, то планируется ли то, что завтра Акош Элек вернется на свою родную позицию?
- Завтра увидим, кто на какой позиции сыграет. До нашей игры остались практически сутки. Конечно, мы знаем какой будет предварительный состав. Завтра посмотрим, в каком состоянии будут футболисты.
Вы сами знаете, что у нас очень тяжелый график, очень много налетались и наигрались (смеется). Очень важно, чтобы завтра футболисты были в хорошей физической форме и уже точно решим, кто где сыграет.
- Охарактеризуйте вашего соперника?
- Соперник, у которого поставлена игра, опытная команда и играющая команда.
Матч второго раунда квалификации Лиги Европы "Кайрат" - "Скендербеу" пройдет завтра, 13 июля, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени.
Отметим, что в первом раунде "Кайрат" дважды победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), а "Скендербеу прошел андоррский клуб "Сан-Хулиа" (1:0, 5:0).
На предматчевой пресс-конференции грузинский специалист назвал сильные стороны соперника и отметил, что его команде необходимо сохранить "сухими" ворота в Алматы.
- Соперник хороший, с большим опытом выступления в еврокубках. Традиционный клуб своей страны, который борется в каждом сезоне за чемпионство, с поставленной игрой. Насколько знаем, в их составе не было сильных изменений. Игра будет интересная, - цитирует Цхададзе официальный сайт "Кайрата".
- Как думаете, скажется ли на "Скендербеу" то, что в позапрошлом сезоне они лишились чемпионства. Психологически они настроены или же демотивированы?
- То, что их команда каждый год борется за чемпионство - это уже говорит о многом. Скажу вам, что у них поставленная игра, охотно идут в атаку, имеют хороших игроков впереди, очень интересная команда. Думаю, для зрителей будет очень интересная игра с атакующим стилем. Раз они не стали чемпионами, значит, у них такой настрой с желанием показать себя в еврокубках. Думаю, обе игры будут интересные.
- Необходимо будет сделать задел в первом матче?
- Каждый раунд состоит из двух игр. Конечно, мы будем атаковать, ведь это домашняя игра. Надеюсь, что как всегда наши болельщики придут, поддержат и надеемся, что обрадуем их.
Естественно, будем думать о том, чтобы играть умно, еще раз повторюсь у них атакующий потенциал очень хороший, быстрые и индивидуально опасные футболисты. Так что внимательно нужно играть: когда первая игра дома - важно сохранить ворота "сухими". Будем думать о том, чтобы забить свои голы.
- Мы увидим молодых новичков в еврокубках?
- Пока об этом речи не идет. Мы только вчера с ними подписали контракты, еще не знакомились с ними. Посмотрим, в каком они состоянии, как они будут двигаться вперед.
- Если завтра мы увидим Бато в центре защиты, то планируется ли то, что завтра Акош Элек вернется на свою родную позицию?
- Завтра увидим, кто на какой позиции сыграет. До нашей игры остались практически сутки. Конечно, мы знаем какой будет предварительный состав. Завтра посмотрим, в каком состоянии будут футболисты.
Вы сами знаете, что у нас очень тяжелый график, очень много налетались и наигрались (смеется). Очень важно, чтобы завтра футболисты были в хорошей физической форме и уже точно решим, кто где сыграет.
- Охарактеризуйте вашего соперника?
- Соперник, у которого поставлена игра, опытная команда и играющая команда.
Матч второго раунда квалификации Лиги Европы "Кайрат" - "Скендербеу" пройдет завтра, 13 июля, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени.
Отметим, что в первом раунде "Кайрат" дважды победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), а "Скендербеу прошел андоррский клуб "Сан-Хулиа" (1:0, 5:0).