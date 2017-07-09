Дома против "Скендербеу" мы будем атаковать, но важно сохранить ворота "сухими" - тренер "Кайрата"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Базель Атлетик 23:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Куэрри 2:1
Бердых Джокович 21:30
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Базель Атлетик 23:00
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Куэрри 2:1
Бердых Джокович 21:30
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Уильямс Конта 18:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Дома против "Скендербеу" мы будем атаковать, но важно сохранить ворота "сухими" - тренер "Кайрата"

Он отметил, что у команды был тяжелый график в последнее время.

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Кахабер Цхададзе. Фото пресс-службы "Кайрата"
Кахабер Цхададзе. Фото пресс-службы "Кайрата"
Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против албанского "Скендербеу". 

На предматчевой пресс-конференции грузинский специалист назвал сильные стороны соперника и отметил, что его команде необходимо сохранить "сухими" ворота в Алматы. 

- Соперник хороший, с большим опытом выступления в еврокубках. Традиционный клуб своей страны, который борется в каждом сезоне за чемпионство, с поставленной игрой. Насколько знаем, в их составе не было сильных изменений. Игра будет интересная, - цитирует Цхададзе официальный сайт "Кайрата". 

- Как думаете, скажется ли на "Скендербеу" то, что в позапрошлом сезоне они лишились чемпионства. Психологически они настроены или же демотивированы?
- То, что их команда каждый год борется за чемпионство - это уже говорит о многом. Скажу вам, что у них поставленная игра, охотно идут в атаку, имеют хороших игроков впереди, очень интересная команда. Думаю, для зрителей будет очень интересная игра с атакующим стилем. Раз они не стали чемпионами, значит, у них такой настрой с желанием показать себя в еврокубках. Думаю, обе игры будут интересные.

- Необходимо будет сделать задел в первом матче?
- Каждый раунд состоит из двух игр. Конечно, мы будем атаковать, ведь это домашняя игра. Надеюсь, что как всегда наши болельщики придут, поддержат и надеемся, что обрадуем их.

Естественно, будем думать о том, чтобы играть умно, еще раз повторюсь у них атакующий потенциал очень хороший, быстрые и индивидуально опасные футболисты. Так что внимательно нужно играть: когда первая игра дома - важно сохранить ворота "сухими". Будем думать о том, чтобы забить свои голы.

- Мы увидим молодых новичков в еврокубках?
- Пока об этом речи не идет. Мы только вчера с ними подписали контракты, еще не знакомились с ними. Посмотрим, в каком они состоянии, как они будут двигаться вперед.

- Если завтра мы увидим Бато в центре защиты, то планируется ли то, что завтра Акош Элек вернется на свою родную позицию?
- Завтра увидим, кто на какой позиции сыграет. До нашей игры остались практически сутки. Конечно, мы знаем какой будет предварительный состав. Завтра посмотрим, в каком состоянии будут футболисты.

Вы сами знаете, что у нас очень тяжелый график, очень много налетались и наигрались (смеется). Очень важно, чтобы завтра футболисты были в хорошей физической форме и уже точно решим, кто где сыграет.

- Охарактеризуйте вашего соперника?
- Соперник, у которого поставлена игра, опытная команда и играющая команда.

Матч второго раунда квалификации Лиги Европы "Кайрат" - "Скендербеу" пройдет завтра, 13 июля, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени. 

Отметим, что в первом раунде "Кайрат" дважды победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), а "Скендербеу прошел андоррский клуб "Сан-Хулиа" (1:0, 5:0).
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