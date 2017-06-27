"Кайрат" арендовал защитника сборной Тринидада и Тобаго

Аренда рассчитана до конца сезона.
Ссылки по теме:
- "Кайрат" нашел замену Марковичу в "Крыльях Советов"
- ФК "Кайрат" объяснил отсутствие Бауыржана Исламхана в заявке на Лигу Европы
- У нас есть игра в запасе и отрыв от "Кайрата". Это очень хорошо - Дмитрий Шомко
ФК "Кайрат" подписал арендное соглашение с игроком сборной Тринидада и Тобаго Шелдоном Бато, сообщается на сайте клуба.
Рост 26-летнего защитника - 186 сантиметров. Свою карьеру Бато начинал на родине, в одном из сильнейших клубов Тринидад и Тобаго - "Сан Хуан Джаблонтех". Будучи молодым игроком, Шелдон в 2012 году перешел в бельгийский клуб "Мехелен", который был представлен в высшей лиге страны. За европейский клуб футболист провел 79 встреч, в которых пять раз отличился голами.
В 2015 году Бато отправился в аренду в "Крылья Советов" из Самары. Проведя один сезон за российский клуб, тринидадец подписал полный контракт с волжанами. В составе "Кайрата" он будет выступать на правах арендного соглашения сроком до конца текущего сезона.