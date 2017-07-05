Сколько "Кайрат", "Иртыш" и Ордабасы" заработали баллов по итогам первого раунда Лиги Европы

Дальше прошли алматинский и павлодарский клубы.
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Алматинский "Кайрат", павлодарский "Иртыш" и шымкентский "Ордабасы" принесли в копилку Казахстана по итогам первого раунда квалификации Лиги Европы 1,125 очка, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом раунде алматинский клуб в обоих матчах победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), "Иртыш" дважды обыграл болгарский "Дунав" (1:0, 2:0), а "Ордабасы" покинул Лигу Европы, проиграв по сумме двух встреч боснийскому "Широки Бриегу" (0:2, 0:0).
Таким образом, "Кайрат" и "Иртыш" заработали по 0,500 очка, а "Ордабасы" - 0,125 балла. В сумме же теперь Казахстан имеет в своем активе 15,000 баллов, что позволило подняться на 26 место в клубном рейтинге УЕФА.
Напомним, что во втором раунде "Кайрат" встретится с албанским "Скендербеу", прошедшим андоррский клуб "Сан-Хулиа" (1:0, 5:0). Соперником "Иртыша" станет сербская "Црвена Звезда", которая была сильнее мальтийской "Флорианы" (2:0, 3:3).
Соперником "Кайрата" по третьему отборочному раунду Лиги Европы может стать итальянский "Милан", турецкий "Фенербахче" или российский "Зенит".