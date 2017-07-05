"Иртыш" победил "Дунав" в Болгарии и вышел во второй раунд Лиги Европы

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Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
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Астана Кайсар 2:0
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Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
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Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Елгава Ференцварош 0:1
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Атлантас Кайрат 1:2
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Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 3:1
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Зверев Кукушкин 3:2
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Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
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Астана Кайсар 2:0
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Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
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Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
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Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
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Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
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Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Иртыш" победил "Дунав" в Болгарии и вышел во второй раунд Лиги Европы

В первом матче также сильнее были павлодарцы.

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26 Комментариев
Фото пресс-службы "Иртыша"
Фото пресс-службы "Иртыша"
Павлодарский "Иртыш" обыграл болгарский "Дунав" в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила 6 июля в Русе и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанского клуба. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь

Счет был открыт на шестой минуте, а автором гола гола стал сербский защитник "Иртыша" Марио Маслач, который головой замкнул подачу своего соотечественника и партнера по обороне Стефана Живковича с углового.

Окончательный счет "Иртыш" установил в концовке игры. На 88-й минуте цели достиг удар полузащитника Аслана Дарабаева из-за пределов штрафной.  



В первом матче неделей ранее "Иртыш" также минимально победил "Дунав" (1:0) - тогда гол на пятой минуте забил молдавский форвард Игорь Бугаев. Таким образом, общий счет в противостоянии - 3:0 в пользу павлодарцев. 

Соперник "Иртыша" по второму раунду квалификации Лиги Европы определяется в эти минуты в матче между мальтийской "Флорианой" и сербской "Црвеной Звездой" (счет первой игры - 0:2). В

В других парах первого раунда Лиги Европы "Кайрат" дважды победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), а "Ордабасы" уступил боснийскому "Широки Бриегу" (0:2, 0:0). 
  Комментариев: 26
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Комментарии

 
 
Фанат Сегодня 00:53
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
КРАСАВЦЫ!!!!
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 01:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5121
Фанат, КЛАСС!
Ответить 0
 
Уланжан Нургалиев Сегодня 00:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 177
уаааааааааааа!!! Красавааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!
Ответить 2
 
Фанат Сегодня 00:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
Молодцы ИРТЫШ !!!! Удачи В следующем раунде !!!!
Ответить 2
 
Стратег Сегодня 00:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 502
Молодец Иртыш не то что Ордабасы. Поздравляю!!!
Ответить 1
 
Стратег Сегодня 01:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 502
Стратег ,Народная команда Кайрат,Иртыш и Астана Мы все желаем вам всем троим пробиться в групповуху и навести там шороху а Ордабасы которая сегодня опозорила нас сделать выводы и впредь улучшить свою игру и играть на своём стадионе
Ответить 2
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 00:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 793
Молодцы смотрелись солидно! Фонсека и Лория были лучшими!
Ответить 3
 
тигр котовский Сегодня 00:54
Статус: Профи
Рейтинг: 413
Этот Гейтириев много ошибок допускает пожарит пасы не точные даёт тяжело смотреть его косяки лучше его не ставить в основу!
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:54
Статус: Профи
Рейтинг: 456
Иртыш так держать
Ответить 2
 
Алимжан Мендибай Сегодня 00:55
Статус: Профи
Рейтинг: 480
Урааа
Ответить 1
 
Фанат Сегодня 00:56
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
Вот пример,что футзал встране НАДО развивать АСЛАН ДАРАБАЕВ был футзалистом перешел в большой футбол уже не пацаном !!! МОЛОДЕЦ !!!
Ответить 1
 
Фанат Сегодня 00:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
ордабасы всю малину обгадил сегодня !!! ПОЗОРНИКИ !!!
Ответить 2
 
Алтай Калимов Сегодня 00:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1494
Малодец иртыш! Поздравляю Павлодар! Дарабаев умница, увидел что вратарь слега раньше времени двинулся вперед!
Ответить 3
 
Юрий Павлов Сегодня 00:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 947
Жаль чистый гол в первом тайме не засчитали, так было бы 3:0. Но в принципе и так сойдет, очень уверенная победа! Сегодня у наших клубов 2 победы и ничья, молодцыужно больше очков в копилку Казахстана
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AsanKoke Сегодня 00:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1024
Иртыш молодцы!!!. Рад за вас!!
Ответить 3
 
Юрий Павлов Сегодня 01:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 947
Дарабаев спокойно с 2-3 игроками разбирался, 3-4 раза хорошо пробил издали, даже гол забил дальним ударом. Отлично поставленный удар, хорошая техника - зачем его Кайрат отпустил? Не понимаю... Тот же Жуков ничем не лучше Дарабаева
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Fankz Сегодня 01:13
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5121
Юрий Павлов, Дарабаев был любимый игрок Вайсса, его джокером) но вот у свое видение
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Fankz Сегодня 01:13
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5121
у Цхададзе
Ответить 0
 
Стратег Сегодня 01:18
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 502
Юрий Павлов,ошибка КАХАБЕРА он сейчас сам наверное жалеет
Ответить 0
 
Сахи Шегебаев Сегодня 01:01
Статус: Профи
Рейтинг: 320
Құтты болсын, Жерлестер!
Ответить 3
 
Blackwolf ! Сегодня 01:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 888
Д. Димитарова --- ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ !
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Balg Сегодня 01:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 588
Молодцы Иртыш! Димитров красава,дирижирует клубом профессионально! Надеюсь Црвену сделаете!Огорчили сегодняшний футбольный день только Орда и ... "лестер наш" сливщик!
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Алтай Калимов Сегодня 01:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1494
Balg,жжешь бро
Ответить 0
 
Стратег Сегодня 01:14
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 502
Balg,сделают после сегодняшней игры я в этом почти не сомневаюсь
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 01:11
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5121
Фонсека, Дарабаев, Живкович и все-все МОЛОДЦЫ! Поздравляю, павлодарцы!! "Иртыш", вперед!
Ответить 1
 
Кайрат Аширбеков Сегодня 01:13
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
поздравляем. удачи в следующих матчах
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