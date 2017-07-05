"Иртыш" победил "Дунав" в Болгарии и вышел во второй раунд Лиги Европы

В первом матче также сильнее были павлодарцы.
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Фото пресс-службы "Иртыша"
Павлодарский "Иртыш" обыграл болгарский "Дунав" в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила 6 июля в Русе и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанского клуба. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Счет был открыт на шестой минуте, а автором гола гола стал сербский защитник "Иртыша" Марио Маслач, который головой замкнул подачу своего соотечественника и партнера по обороне Стефана Живковича с углового.
Окончательный счет "Иртыш" установил в концовке игры. На 88-й минуте цели достиг удар полузащитника Аслана Дарабаева из-за пределов штрафной.
В первом матче неделей ранее "Иртыш" также минимально победил "Дунав" (1:0) - тогда гол на пятой минуте забил молдавский форвард Игорь Бугаев. Таким образом, общий счет в противостоянии - 3:0 в пользу павлодарцев.
Соперник "Иртыша" по второму раунду квалификации Лиги Европы определяется в эти минуты в матче между мальтийской "Флорианой" и сербской "Црвеной Звездой" (счет первой игры - 0:2). В
В других парах первого раунда Лиги Европы "Кайрат" дважды победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), а "Ордабасы" уступил боснийскому "Широки Бриегу" (0:2, 0:0).
Игра проходила 6 июля в Русе и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанского клуба. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Счет был открыт на шестой минуте, а автором гола гола стал сербский защитник "Иртыша" Марио Маслач, который головой замкнул подачу своего соотечественника и партнера по обороне Стефана Живковича с углового.
Окончательный счет "Иртыш" установил в концовке игры. На 88-й минуте цели достиг удар полузащитника Аслана Дарабаева из-за пределов штрафной.
В первом матче неделей ранее "Иртыш" также минимально победил "Дунав" (1:0) - тогда гол на пятой минуте забил молдавский форвард Игорь Бугаев. Таким образом, общий счет в противостоянии - 3:0 в пользу павлодарцев.
Соперник "Иртыша" по второму раунду квалификации Лиги Европы определяется в эти минуты в матче между мальтийской "Флорианой" и сербской "Црвеной Звездой" (счет первой игры - 0:2). В
В других парах первого раунда Лиги Европы "Кайрат" дважды победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), а "Ордабасы" уступил боснийскому "Широки Бриегу" (0:2, 0:0).