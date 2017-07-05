"Ордабасы" в третий раз подряд вылетел из Лиги Европы после первого раунда

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Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
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ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
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Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
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Ордабасы Широки Бриег 0:0
Елгава Ференцварош 0:1
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Атлантас Кайрат 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 3:1
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Зверев Кукушкин 3:2
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Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
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Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
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Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
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Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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"Ордабасы" в третий раз подряд вылетел из Лиги Европы после первого раунда

Домашний матч из-за неготовности своего стадиона клуб играл в Алматы.

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53 Комментария
Фото пресс-службы "Ордабасы"
Фото пресс-службы "Ордабасы"
Шымкентский "Ордабасы" проиграл боснийскому "Широки Бриегу" по сумме двух встреч и вылетел из Лиги Европы после первого раунда квалификации, передает корреспондент Vesti.kz

Ответная игра проходила сегодня, 6 июля, в Алматы и завершилась со счетом 0:0. В первом матче неделей ранее на своем поле победили боснийцы - 2:0. 

Самый верный момент для взятия ворот в ответной игре у "Ордабасы" имел Виталий Ли, но нападающий на 45-й минуте не реализовал выход один на один с вратарем. Во втором тайме аналогичный эпизод был у форварда Деяна Чабрая из "Широки Бриега", однако здесь свою команду выручил Алмат Бекбаев

В следующем раунде Лиги Европы "Широки Бриег" встретится с шотландским "Абердином". В свою очередь "Ордабасы" третий сезон подряд вылетает из турнира после первого раунда. В двух предыдущих случаях шымкентцы проигрывали израильскому "Бейтару" и сербскому клубу "Чукарички". 
 
В этом сезоне "Ордабасы" не смог проводить домашние матчи Лиги Европы в Шымкенте, так как стадион имени Кажимукана Мунайтпасова не получил лицензию от УЕФА. 
  Комментариев: 53
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Комментарии

 
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 22:53
Статус: Профи
Рейтинг: 456
Ахаха
Ответить 3
 
Fankz Вчера 23:03
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5121
Mansur Nurmukhambetov, не ха-ха,а скорее :'(
жаль болельщиков на стадионе, они пришли, они надеялись, а "Орда" подвела((
"Орда", лезете в КПЛ в ЕК-зону, вот объясните ЗАЧЕМ??
Ответить 3
 
Blackwolf ! Вчера 23:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 888
Fankz,.......это понт ! Не более ! ПОЗОР !
Ответить 0
 
Александр Какимов Вчера 23:13
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Fankz,чтобы соснуть В Европе)
Ответить 1
 
Стратег Вчера 23:19
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 502
Fankz,а мне жалко газон центрального который эти бездари кромсали своими бутсами
Ответить 2
 
Марат Сариев Вчера 22:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Ли сборный га алу керек) )
Ответить 3
 
Nurbek Ergesh Вчера 22:54
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Лучше не играть в ЛЕ,чем постоянно позорит страну
Ответить 7
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 23:21
Статус: Профи
Рейтинг: 456
Nurbek Ergesh,надо ффк что то сделать чтоб ордабасы не попал в тройку. Они хоть одну игру бы выиграли достоинства нет.
Ответить 0
 
Фанат Вчера 22:55
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
ПОЗОР !!!
Ответить 6
 
GGG Вчера 22:55
Статус: Профи
Рейтинг: 454
Ордабасы вы позорники. Идите у себя возле не достроинных коттеджей играйте а то наших заразите.
Ответить 7
 
GGG Вчера 23:01
Статус: Профи
Рейтинг: 454
Как же стыдно перед маленькой Боснией.
Ответить 4
 
Blackwolf ! Вчера 23:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 888
GGG,....есть еще меньше ! Исландия ! ! ! Народу , как в Павлодаре , страна ! А в футболе ГИГАНТЫ !!!
Ответить 2
 
Алтай Калимов Вчера 22:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1494
Мрак! То ли футболеи Кайрата их испугали, то ли что, как они еще на 3 месте, не понимаю, туша свет! Где атаки, Ли и бочаров дно, нургалиев и диакате и дидар старались, ппц,
Ответить 3
 
Алтай Калимов Вчера 22:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1494
Алтай Калимов,футболки
Ответить 0
 
Zhum Вчера 22:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1158
Игра ноль,стадион ноль, только радостное настроение боснийцев,как то сглаживает негатив.
Ответить 4
 
Fankz Вчера 23:09
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5121
Zhum, а стадион-то почему ноль?
Ответить -1
 
Darkhan Вчера 22:58
Статус: Профи
Рейтинг: 491
Одним словом Чимкентцы. Ёжики как вы достали некчемными характерами
Ответить 6
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 23:07
Статус: Профи
Рейтинг: 456
Действительно зачем а нужно ли бюджету содержать ордабасы ? В чемпионате типо третии. Вылитают постоянно. Стадион нет всегда аварийный.Все это странно как-то. И название позорят ордабасы (ваенный совет трех казахских жузов)
Ответить 0
 
GGG Вчера 22:58
Статус: Профи
Рейтинг: 454
Правильно делают что не дают вам играть на норм полях. А армянский судья не знаю почему но свистел тока в сторону Широкий.
Ответить 1
 
Фанат Вчера 22:58
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
Не пройти чуть ли любительскую команду,у которой игроки играют за 500 евро чистый энтузиазм,а наши МИЛЛИОНЕРЫ ПЕШЕХОДЫ !!!!СРАМОТА и это третья команда КПЛ !!! Вот он настоящий уровень футбола и это еще с легионерами !!!
Ответить 6
 
Александр Какимов Вчера 22:58
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Малы Орда!!!Неудачники
Ответить 6
 
Рустам Езмахунов Вчера 22:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 47
Рад что не пошел смотреть на стадион на это безобразие
Ответить 5
 
Фанат Вчера 22:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
Хорош содержать команды за счет бюджета!!!!
Ответить 7
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 23:02
Статус: Профи
Рейтинг: 456
Фанат,согласен
Ответить 1
 
Александр Какимов Вчера 23:02
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Разогнать тормозов!!!Профи сранные
Ответить 6
 
Владимир Хамов Вчера 23:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 113
Орда огорчила......тот же Кайсар был бы шанс сыграть прошел бы их((((
Ответить 3
 
Fankz Вчера 23:10
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5121
Владимир Хамов, ну вряд ли...судя как обреченно они сегодня играли((
Ответить -2
 
Нурлан Нурлан Вчера 23:03
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Позор
Ответить 3
 
Юрий Павлов Вчера 23:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 947
шымкентцы опять опозорились, дома даже 1 гол не смогли забить. Этот Нургалиев и Нусербаев вообще донные, все голы за сборную только в товарищеских играх забили. За какие заслуги этих кривоногих в сборную берут? лучше Сейдахмета наигрывайте в нападении сборной, и так проигрывают каждый матч, а так хотя бы молодежь опыта наберется. Хуже этих двух точно играть не будет, потому что они ДНО
Ответить 1
 
Юрий Павлов Вчера 23:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 947
Юрий Павлов, даже защитник Логвиненко забил 3 гола за сборную в оффициальных играх, а эти двое так называемых "игрока атаки" меньше него забили. Позор
Ответить 3
 
123 Вчера 23:04
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1833
Никто не хотел играть, игры нет вообще. Ли это чудо детского футбола, дети с таких моментов забивают. Петрушина в отставку.
Ответить 3
 
Руслан Вчера 23:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 102
Да шишляндия опять подвела РК
Ответить 1
 
Рауан Еркебаев Вчера 23:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 972
Даже подобие игры не показали ,это чистый договорняк,первую игру поставили против себя ,вообще надо закрыть Ордабасы ,расфоррмировать клуб ,черт знает что происходит в нутри команды ,Байсейтов сделал всё чтобы угробить команду
Ответить 5
 
Asset Вчера 23:08
Статус: Профи
Рейтинг: 373
Без обид, но усач плохой руководитель.
Ответить 4
 
Александр Какимов Вчера 23:11
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Тормозобасы
Ответить 1
 
Фанат Вчера 23:12
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
вот поспорить на поле, руками помахать,напихать друг друг ОНИ МАСТЕРА !!!
Ответить 3
 
Fankz Вчера 23:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5121
:'(
"Орда" а мы верили...
Ответить 1
 
Фанат Вчера 23:15
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
Пока наш футбол будет сидеть на "БЮДЖЕТНОЙ ИГЛЕ " развития не будет !!!!
Ответить 2
 
Fankz Вчера 23:20
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5121
Вот не верю, что "Орда" действительно ТАК ИГРАЕТ, это чиновникам не нужна ЛЕ, расходы видимо непредвиденные((
Ответить -1
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 23:23
Статус: Профи
Рейтинг: 456
Fankz,с кахих пор чиновников беспокоили расходы ? Это когда они начали экономить )))
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 00:15
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5121
Mansur Nurmukhambetov , ну так и я о том же. Это же невозвратные расходы.
И эта команда пртендует на бронзу и зачем? Не жалко для вас места в шестерке, примерно 6
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 01:00
Статус: Профи
Рейтинг: 456
Fankz,вроде в ле можно еще и заработать но увы
Ответить 0
 
У М Вчера 23:24
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Орда-позор-антифутбол-Байсеитов
Ответить 3
 
Болат Кульжанисов Вчера 23:24
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
только Астана и Кайрат более менее тянут рейтинг наших клубов в еврокубках, а в других регионах только для галочки существуют клубы, надеюсь хоть Тобол оживёт в этом году и проявит себя в следующем сезоне
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Вчера 23:32
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 202
В санаториях видетили отдыхают)
Ответить 2
 
Каппас Жакупов Вчера 23:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 800
Ёжикам только на базаре торговать. Позор!!!
Ответить 4
 
Ержан79 Вчера 23:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1166
Мда позорники, еще наше электричество за зря потратили мля...
Ответить 3
 
У М Вчера 23:45
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Иртыш поинтереснее играет сейчас
Ответить 3
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 23:48
Статус: Профи
Рейтинг: 456
Иртыш вперед Ертыс алга
Ответить 0
 
Бауыржан Сарсебеков Вчера 23:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 106
Ордабасы деген аттан садаға кеткірлердің кесірінен Шымкентке тонна тонна қара күйе жағылады осылай.
Ответить 0
 
Ержан79 Вчера 23:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1166
Иртыш пройдет!!!
Ответить 0
 
Nur Сегодня 00:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 89
в своем стиле
Ответить 0
 
tuz super Сегодня 00:44
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1553
позор шымкент не умеет играть видимо в чемпионате место покупают три года и в европе сливают очки уефа казахстанские. лучше бы дали другим клубам поиграть.
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