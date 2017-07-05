"Ордабасы" в третий раз подряд вылетел из Лиги Европы после первого раунда

Домашний матч из-за неготовности своего стадиона клуб играл в Алматы.
Вчера 22:52
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Фото пресс-службы "Ордабасы"
Шымкентский "Ордабасы" проиграл боснийскому "Широки Бриегу" по сумме двух встреч и вылетел из Лиги Европы после первого раунда квалификации, передает корреспондент Vesti.kz.
Ответная игра проходила сегодня, 6 июля, в Алматы и завершилась со счетом 0:0. В первом матче неделей ранее на своем поле победили боснийцы - 2:0.
Самый верный момент для взятия ворот в ответной игре у "Ордабасы" имел Виталий Ли, но нападающий на 45-й минуте не реализовал выход один на один с вратарем. Во втором тайме аналогичный эпизод был у форварда Деяна Чабрая из "Широки Бриега", однако здесь свою команду выручил Алмат Бекбаев.
В следующем раунде Лиги Европы "Широки Бриег" встретится с шотландским "Абердином". В свою очередь "Ордабасы" третий сезон подряд вылетает из турнира после первого раунда. В двух предыдущих случаях шымкентцы проигрывали израильскому "Бейтару" и сербскому клубу "Чукарички".
В этом сезоне "Ордабасы" не смог проводить домашние матчи Лиги Европы в Шымкенте, так как стадион имени Кажимукана Мунайтпасова не получил лицензию от УЕФА.
Ответная игра проходила сегодня, 6 июля, в Алматы и завершилась со счетом 0:0. В первом матче неделей ранее на своем поле победили боснийцы - 2:0.
Самый верный момент для взятия ворот в ответной игре у "Ордабасы" имел Виталий Ли, но нападающий на 45-й минуте не реализовал выход один на один с вратарем. Во втором тайме аналогичный эпизод был у форварда Деяна Чабрая из "Широки Бриега", однако здесь свою команду выручил Алмат Бекбаев.
В следующем раунде Лиги Европы "Широки Бриег" встретится с шотландским "Абердином". В свою очередь "Ордабасы" третий сезон подряд вылетает из турнира после первого раунда. В двух предыдущих случаях шымкентцы проигрывали израильскому "Бейтару" и сербскому клубу "Чукарички".
В этом сезоне "Ордабасы" не смог проводить домашние матчи Лиги Европы в Шымкенте, так как стадион имени Кажимукана Мунайтпасова не получил лицензию от УЕФА.