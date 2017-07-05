"Кайрат" за четыре минуты забил два гола и одержал волевую победу над "Атлантасом" в Лиге Европы

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Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
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Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Елгава Ференцварош 0:1
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Атлантас Кайрат 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
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Мертенс Попко 2:1
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
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Горица Ширак 00:30
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Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Кайрат" за четыре минуты забил два гола и одержал волевую победу над "Атлантасом" в Лиге Европы

За две игры алматинцы восемь раз огорчили литовцев.

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22 Комментария
Фото пресс-службы "Кайрата"
Фото пресс-службы "Кайрата"
Футболисты "Кайрата" одержали волевую победу над литовским "Атлантасом" в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 6 июля, в Клайпеде и завершилась со счетом 1:2. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь

К удивлению многих, счет в ответном матче первыми открыли футболисты "Атлантаса" - на 12-й минуте это сделал Андрей Чову. Впрочем, класс "Кайрата" взял свое еще до перерыва.

На 35-й минуте в штрафной "Атлантаса" сбили форварда "Кайрата" Жерара Гоу, а назначенный пенальти точно реализовал хорватский хавбек Иво Иличевич. На 39-й уже сам Гоу с передачи Андрея Аршавина поразил ворота литовцев и, как выяснилось позднее, поставил точку в игре.

В первом матче "Кайрат" забил шесть безответных голов "Атлантасу". Таким образом, алматинцы с общим счетом 8:1 прошли литовский клуб. 

Соперник "Кайрата" по второму раунде определится в противостоянии албанского "Скендербеу" и андоррского "Сан-Хулиа". В первом матче минимальную победу на своем поле одержал "Скендербеу" (0:1), а ответная игра пройдет в ночь с 7 на 8 июля и начнется в 00:30 по времени Астаны.

Отметим, что "Кайрат" стал первым казахстанским клубом, который прошел во второй раунд Лиги Европы. Завершил выступление в турнире "Ордабасы", проигравший по сумме двух встреч боснийскому "Широки Бриегу" (0:2, 0:0), а "Иртыш" в эти минуты играет ответный матч в Болгарии с местным "Дунавом" (первая игра - 1:0). 
  Комментариев: 22
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Комментарии

 
 
Фанат Вчера 23:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
Ожидаемая Победа!!!! МОЛОДЦЫ !!!
Ответить 1
 
Фанат Вчера 23:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
Удачи в следующем раунде !!!
Ответить 3
 
Алимжан Мендибай Вчера 23:53
Статус: Профи
Рейтинг: 480
Ураааа Кайрат
Ответить 2
 
СЕРГАЛИ ТАШТЫБАЕВ Вчера 23:53
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 228
уничтожили атлантас.
Ответить 2
 
Nurzhan Zhantaev Вчера 23:54
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
8:1 может а не 2
Ответить 2
 
Фанат Вчера 23:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
Нужные ПОБЕДЫ,нужные ОЧКИ в копилку !!!! Не то,что ордобасы ПОЗОРНИКИ !!!
Ответить 2
 
Fankz Вчера 23:54
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5121
Да, ожидаемая победа) но все равно здорово!
Ответить -1
 
Стратег Вчера 23:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 502
Без суеты на классе Народная команда Кайрат одержала победу. Поздравляю всех с победой.Где Шава там победа!!!
Ответить -1
 
Blackwolf ! Вчера 23:55
Статус: МСМК
Рейтинг: 888
Молодцы , в рейтинг баллы ! И успехов поДОЛЬШЕ !!!!
Ответить 2
 
Фанат Вчера 23:56
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
ИРТЫШ пока тоже ведет, давай ПОБЕДУ !!!
Ответить 2
 
Дамир Вахитов Вчера 23:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 269
не понял, начал игру Покатилов, а во втором тайме играл Плотников, но замены как таковой не было. Кайрат дисквалификацию захотел что ли????
Ответить 1
 
Стратег Сегодня 00:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 502
Дамир Вахитов,Покатилов сидел на лавке
Ответить 0
 
Алтай Калимов Вчера 23:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1494
С победой!
Ответить 0
 
berlibek Вчера 23:59
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
8:1 Иә солай, иә солай ... біздін Қайрат осындай !!!
Жарайсындар жігіттер!
Қазақстан алға тек қана алға !!!
Ответить 1
 
Balg Сегодня 00:04
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 588
Молодцы две победы!Но игра слабоватая для такого соперника, ведь впереди потенциальные Милан,Зенит итд.! Голы личная заслуга профессионализма Гоу!Об игре сказать сложно, трансляция г...вно!Такое ощущение что трансляцию вели из необитаемого острова!Исаелю старая прическа шла больше!
Ответить 2
 
Владимир Хамов Сегодня 00:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 113
Кайрат молодцы
Ответить 0
 
Галина Кудабаева Сегодня 00:10
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 228
выйдут в групавуху будут молодцы, а пока так себе слабый соперник.
Ответить 1
 
Balg Сегодня 00:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 588
Ну давай Иртыш продвигайся!Сливать необязательно,непротив Астаны!И так то Орда умудрилась вылететь у нас с Центрального!
Ответить -1
 
Mara Сегодня 00:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1380
Balg, Иртыш кажись взял своё 0-2 нормально итого 0-3 будет наверно.
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:58
Статус: Профи
Рейтинг: 456
Иртыш молодец бюджет меньше чем у кайрата и Астаны, ордабасы но вышел во второй круг)))
Ответить 0
 
Сахи Шегебаев Сегодня 00:59
Статус: Профи
Рейтинг: 320
Құтты болсын!
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Стратег Сегодня 01:01
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 502
Поздравляю Иртыш с победой!!!! Молодцы взяли пример с Народной команды Кайрат и тоже прошли во второй круг.
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