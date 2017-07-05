"Кайрат" за четыре минуты забил два гола и одержал волевую победу над "Атлантасом" в Лиге Европы

За две игры алматинцы восемь раз огорчили литовцев.
Вчера 23:50
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Футболисты "Кайрата" одержали волевую победу над литовским "Атлантасом" в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 6 июля, в Клайпеде и завершилась со счетом 1:2. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
К удивлению многих, счет в ответном матче первыми открыли футболисты "Атлантаса" - на 12-й минуте это сделал Андрей Чову. Впрочем, класс "Кайрата" взял свое еще до перерыва.
На 35-й минуте в штрафной "Атлантаса" сбили форварда "Кайрата" Жерара Гоу, а назначенный пенальти точно реализовал хорватский хавбек Иво Иличевич. На 39-й уже сам Гоу с передачи Андрея Аршавина поразил ворота литовцев и, как выяснилось позднее, поставил точку в игре.
В первом матче "Кайрат" забил шесть безответных голов "Атлантасу". Таким образом, алматинцы с общим счетом 8:1 прошли литовский клуб.
Соперник "Кайрата" по второму раунде определится в противостоянии албанского "Скендербеу" и андоррского "Сан-Хулиа". В первом матче минимальную победу на своем поле одержал "Скендербеу" (0:1), а ответная игра пройдет в ночь с 7 на 8 июля и начнется в 00:30 по времени Астаны.
Отметим, что "Кайрат" стал первым казахстанским клубом, который прошел во второй раунд Лиги Европы. Завершил выступление в турнире "Ордабасы", проигравший по сумме двух встреч боснийскому "Широки Бриегу" (0:2, 0:0), а "Иртыш" в эти минуты играет ответный матч в Болгарии с местным "Дунавом" (первая игра - 1:0).
Игра проходила сегодня, 6 июля, в Клайпеде и завершилась со счетом 1:2. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
К удивлению многих, счет в ответном матче первыми открыли футболисты "Атлантаса" - на 12-й минуте это сделал Андрей Чову. Впрочем, класс "Кайрата" взял свое еще до перерыва.
На 35-й минуте в штрафной "Атлантаса" сбили форварда "Кайрата" Жерара Гоу, а назначенный пенальти точно реализовал хорватский хавбек Иво Иличевич. На 39-й уже сам Гоу с передачи Андрея Аршавина поразил ворота литовцев и, как выяснилось позднее, поставил точку в игре.
В первом матче "Кайрат" забил шесть безответных голов "Атлантасу". Таким образом, алматинцы с общим счетом 8:1 прошли литовский клуб.
Соперник "Кайрата" по второму раунде определится в противостоянии албанского "Скендербеу" и андоррского "Сан-Хулиа". В первом матче минимальную победу на своем поле одержал "Скендербеу" (0:1), а ответная игра пройдет в ночь с 7 на 8 июля и начнется в 00:30 по времени Астаны.
Отметим, что "Кайрат" стал первым казахстанским клубом, который прошел во второй раунд Лиги Европы. Завершил выступление в турнире "Ордабасы", проигравший по сумме двух встреч боснийскому "Широки Бриегу" (0:2, 0:0), а "Иртыш" в эти минуты играет ответный матч в Болгарии с местным "Дунавом" (первая игра - 1:0).