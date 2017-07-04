Прямые трансляции ответных матчей "Ордабасы", "Кайрата" и "Иртыша" в Лиге Европы

Первая из игр стартует в 21:00 по астанинскому времени.
Сегодня 16:38
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Сегодня, 6 июля, три представителя Казахстана проведут ответные матчи первого раунда в квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В 21:00 по астанинскому времени прозвучит стартовый свисток в игре "Ордабасы" и боснийского "Широки Бриега". В прямом эфире матч из Алматы покажет KazSport, а в интернете трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте канала.
В 22:00 в литовской Клайпеде "Кайрат" встретится с местным "Атлантасом", а в 23:00 в болгарском Русе на поле выйдут "Дунав" и "Иртыш".
Игру "Иртыша" в прямом эфире покажет ПФЛК-ТВ, а вот матч "Кайрата" не будет транслироваться литовским телевидением. Ближе к началу встречи в Клайпеде будут добавлены ссылки на трансляцию, если она все же будет доступна.
Напомним, в первых матчах "Ордабасы" проиграл "Широки Бриегу" (0:2), "Иртыш" добился минимальной победы над "Дунавом" (1:0), а "Кайрат" разгромил "Атлантас" (6:0).
В 21:00 по астанинскому времени прозвучит стартовый свисток в игре "Ордабасы" и боснийского "Широки Бриега". В прямом эфире матч из Алматы покажет KazSport, а в интернете трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте канала.
В 22:00 в литовской Клайпеде "Кайрат" встретится с местным "Атлантасом", а в 23:00 в болгарском Русе на поле выйдут "Дунав" и "Иртыш".
Игру "Иртыша" в прямом эфире покажет ПФЛК-ТВ, а вот матч "Кайрата" не будет транслироваться литовским телевидением. Ближе к началу встречи в Клайпеде будут добавлены ссылки на трансляцию, если она все же будет доступна.
Напомним, в первых матчах "Ордабасы" проиграл "Широки Бриегу" (0:2), "Иртыш" добился минимальной победы над "Дунавом" (1:0), а "Кайрат" разгромил "Атлантас" (6:0).