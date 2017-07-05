"Кайрат" и "Иртыш" узнали соперников по второму раунду Лиги Европы

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Результаты
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дифферданж 03 Зира 1:2
Дунав Иртыш 0:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 2:1
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Кайрат" и "Иртыш" узнали соперников по второму раунду Лиги Европы

Казахстанские клубы первые матчи проведут дома.

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7 Комментариев
Определились следующие соперники "Кайрата" и "Иртыша" в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz

В первом раунде алматинский клуб в обоих матчах победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), а "Иртыш" дважды обыграл болгарский "Дунав" (1:0, 2:0). 

Во втором раунде "Кайрат" встретится с албанским "Скендербеу", прошедшим андоррский клуб "Сан-Хулиа" (1:0, 5:0). Соперником "Иртыша" станет сербская "Црвена Звезда", которая была сильнее мальтийской "Флорианы" (2:0, 3:3). 

Первые матчи "Кайрат" и "Иртыш" проведут 13 июля на домашних стадионах, а ответные игры состоятся через неделю. В третьем раунде Лиги Европы клубы узнают своих соперников посредством жеребьевки. 

Стоит отметить, что и "Скендербеу", и "Црвена Звезда" хорошо знакомы казахстанским болельщикам по еврокубкам. Албанский клуб в сезоне 2013/14 проиграл в третьем раунде Лиге чемпионов "Шахтеру" (0:3, 3:2), а сербская команда дважды встречалась с "Кайратом" в первом круге - в Кубке УЕФА 2002/03 победили сербы (2:0, 3:0), но в Лиге Европы 2015/16 сильнее были уже алматинцы (2:0, 2:1).
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Олжас Рахим Сегодня 02:28
Статус: Дублёр
Рейтинг: 136
Должны оба проходить, если команда из Мальты забивает 3 гола Црвена Звезде, то Иртыш тем более! Как следует настроиться нужно
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Nurlan Suieugaliev Сегодня 02:29
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Иртышу будет трудно пройти ЦЗВЕЗДУ, но война покажет, лучшую тактическую сноровку, а Кайрат думаю пройдет со всеми удобствами в третий раунд. Удачи всем нашим клубам.
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тигр котовский Сегодня 02:32
Статус: Профи
Рейтинг: 414
Не плохо должны их проходить но не нужно не дооценивать соперника
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Димьян Демидов Сегодня 02:39
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
Удачи,прохода в 3 й круг.Иртыш красавчики,неожидал
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*09|KeRei^KRG|09* Сегодня 02:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 144
В этот раз Иртыш врят ли проидет Црвену. Но есть шанс 30% на 70% в пользу Звезды. А Кайрат должен пройти 80% на 20% в пользу Кайрата. =)
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WBOKING Сегодня 03:08
Статус: Профи
Рейтинг: 453
Везёт же кайрату с жребий, думаю тот же Дунаев был сильнее атлантаса, и црвена гораздо сильнее скендербеу, хотя...
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WBOKING Сегодня 03:12
Статус: Профи
Рейтинг: 453
Иртыш-црвена шансы 50-50 (только при грамотном выборе тактики павлодарцев), иртыш проходил таких команд как легия, Ягеллония почему бы и не пройти звезду, а кайрату опять чертовски повезло, совпадение ну не думаю, однако
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