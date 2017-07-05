"Кайрат" и "Иртыш" узнали соперников по второму раунду Лиги Европы

Казахстанские клубы первые матчи проведут дома.
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Определились следующие соперники "Кайрата" и "Иртыша" в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом раунде алматинский клуб в обоих матчах победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), а "Иртыш" дважды обыграл болгарский "Дунав" (1:0, 2:0).
Во втором раунде "Кайрат" встретится с албанским "Скендербеу", прошедшим андоррский клуб "Сан-Хулиа" (1:0, 5:0). Соперником "Иртыша" станет сербская "Црвена Звезда", которая была сильнее мальтийской "Флорианы" (2:0, 3:3).
Первые матчи "Кайрат" и "Иртыш" проведут 13 июля на домашних стадионах, а ответные игры состоятся через неделю. В третьем раунде Лиги Европы клубы узнают своих соперников посредством жеребьевки.
Стоит отметить, что и "Скендербеу", и "Црвена Звезда" хорошо знакомы казахстанским болельщикам по еврокубкам. Албанский клуб в сезоне 2013/14 проиграл в третьем раунде Лиге чемпионов "Шахтеру" (0:3, 3:2), а сербская команда дважды встречалась с "Кайратом" в первом круге - в Кубке УЕФА 2002/03 победили сербы (2:0, 3:0), но в Лиге Европы 2015/16 сильнее были уже алматинцы (2:0, 2:1).
В первом раунде алматинский клуб в обоих матчах победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), а "Иртыш" дважды обыграл болгарский "Дунав" (1:0, 2:0).
Во втором раунде "Кайрат" встретится с албанским "Скендербеу", прошедшим андоррский клуб "Сан-Хулиа" (1:0, 5:0). Соперником "Иртыша" станет сербская "Црвена Звезда", которая была сильнее мальтийской "Флорианы" (2:0, 3:3).
Первые матчи "Кайрат" и "Иртыш" проведут 13 июля на домашних стадионах, а ответные игры состоятся через неделю. В третьем раунде Лиги Европы клубы узнают своих соперников посредством жеребьевки.
Стоит отметить, что и "Скендербеу", и "Црвена Звезда" хорошо знакомы казахстанским болельщикам по еврокубкам. Албанский клуб в сезоне 2013/14 проиграл в третьем раунде Лиге чемпионов "Шахтеру" (0:3, 3:2), а сербская команда дважды встречалась с "Кайратом" в первом круге - в Кубке УЕФА 2002/03 победили сербы (2:0, 3:0), но в Лиге Европы 2015/16 сильнее были уже алматинцы (2:0, 2:1).