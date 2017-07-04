Мы приехали в Болгарию за победой - Димитар Димитров

Тренер отметил, что "Иртыш" хорошо играет на выезде.
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Димитар Димитров. Фото с сайта ФК "Иртыш"
"Иртыш" провел тренировку в преддверии ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы с болгарским клубом "Дунав". Занятию предшествовала традиционная пресс-конференция, прошедшая на стадионе "Городской". В ее ходе на вопросы представителей СМИ ответил главный тренер павлодарского клуба Димитар Димитров.
"Каждый тренер хочет побеждать, но нас ждет сложный матч. В первой игре было непросто. Мы приехали сюда одержать победу и продолжить свое шествие в Лиге Европы. Я знаю сильные и слабые стороны "Дунава". Команда из Русе очень дисциплинирована и сыграна, многие футболисты уже давно играют вместе", - сказал Димитров.
- Есть ли травмированные игроки в команде?
- Только один игрок - Стаменкович, который еще функционально не готов.
- Как Вы думаете, 1:0 - хороший результат?
- Считаю, что это хороший турнирный результат. Но все же расценивать по-разному можно, хорошо это или плохо - решит второй матч.
- Вам нравится в Русе?
- Да, мне нравится. Мы хорошо играем в гостях. Хотелось бы вернуться в Павлодар с победой и продолжить победную серию в выездных матчах.
Напомним, что "Иртыш" победил "Дунав" со счетом 1:0 в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ответный матч пройдет 6 июля в Болгарии. Начало - в 23:00 по времени Астаны.
"Каждый тренер хочет побеждать, но нас ждет сложный матч. В первой игре было непросто. Мы приехали сюда одержать победу и продолжить свое шествие в Лиге Европы. Я знаю сильные и слабые стороны "Дунава". Команда из Русе очень дисциплинирована и сыграна, многие футболисты уже давно играют вместе", - сказал Димитров.
- Есть ли травмированные игроки в команде?
- Только один игрок - Стаменкович, который еще функционально не готов.
- Как Вы думаете, 1:0 - хороший результат?
- Считаю, что это хороший турнирный результат. Но все же расценивать по-разному можно, хорошо это или плохо - решит второй матч.
- Вам нравится в Русе?
- Да, мне нравится. Мы хорошо играем в гостях. Хотелось бы вернуться в Павлодар с победой и продолжить победную серию в выездных матчах.
Напомним, что "Иртыш" победил "Дунав" со счетом 1:0 в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ответный матч пройдет 6 июля в Болгарии. Начало - в 23:00 по времени Астаны.