Новичок "Иртыша" забил первый гол казахстанских клубов в новом сезоне еврокубков

Форвард отличился уже на пятой минуте игры.
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Фото с сайта ФК "Иртыш"
Новичок павлодарского "Иртыша" Игорь Бугаев стал автором гола среди казахстанских команд в еврокубках сезона-2017/18, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Молдавский форвард отличился в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против болгарского "Дунава". Бугаев забил гол на пятой минуте и открыл счет в игре.
О переходе Бугаева "Иртыша" объявил в середине июня. В КПЛ форвард известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Астану" и "Тобол".
Молдавский форвард отличился в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против болгарского "Дунава". Бугаев забил гол на пятой минуте и открыл счет в игре.
О переходе Бугаева "Иртыша" объявил в середине июня. В КПЛ форвард известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Астану" и "Тобол".