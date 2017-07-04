Букмекеры оценили шансы "Ордабасы" и "Иртыша" выйти во второй раунд Лиги Европы

При этом они прогнозируют победу шымкентского клуба в ответном матче с "Широки Бриег".
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Фото с сайта ФК "Ордабасы"
6 июля казахстанские клубы "Иртыш", "Ордабасы" и "Кайрат" проведут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Если все уверены в выходе "Кайрата" в следующий этап вследствие того, что в первой игре алматинцы добились убедительной победы со счетом 6:0, то те же букмекеры сомневаются в возможности "Ордабасы" преодолеть боснийский барьер.
Например, коэффициент Tennisi.kz на выход "Ордабасы" во второй этап равен 6.00, а на выход "Широки Бриег" - 1.11. При этом данная букмекерская контора выразила уверенность в победе южан в ответном матче. Так, коэффициент на победу шымкентского клуба составляет 1.66, на ничью - 3.58, на победу боснийцев - 5.10.
По матчу "Дунав" - "Иртыш" следующие котировки: 1.30 дается на проход казахстанцев в следующий круг, а на проход соперника - 3.33. В то же время коэффициент на победу павлодарцев в ответной игре равен 3.06, на ничью - 3.36, на победу болгар - 2.22.
Напомним, что ответные игры в первом квалификационном раунде Лиги Европы пройдут 6 июля. Матч между шымкентским "Ордабасы" и боснийским "Широки Бриег" пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по времени Астаны.
На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом".
В 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".
Как известно, "Ордабасы" в первой игре на выезде уступил со счетом 0:2, в то время как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои домашние матчи со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.
Если все уверены в выходе "Кайрата" в следующий этап вследствие того, что в первой игре алматинцы добились убедительной победы со счетом 6:0, то те же букмекеры сомневаются в возможности "Ордабасы" преодолеть боснийский барьер.
Например, коэффициент Tennisi.kz на выход "Ордабасы" во второй этап равен 6.00, а на выход "Широки Бриег" - 1.11. При этом данная букмекерская контора выразила уверенность в победе южан в ответном матче. Так, коэффициент на победу шымкентского клуба составляет 1.66, на ничью - 3.58, на победу боснийцев - 5.10.
По матчу "Дунав" - "Иртыш" следующие котировки: 1.30 дается на проход казахстанцев в следующий круг, а на проход соперника - 3.33. В то же время коэффициент на победу павлодарцев в ответной игре равен 3.06, на ничью - 3.36, на победу болгар - 2.22.
Напомним, что ответные игры в первом квалификационном раунде Лиги Европы пройдут 6 июля. Матч между шымкентским "Ордабасы" и боснийским "Широки Бриег" пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по времени Астаны.
На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом".
В 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".
Как известно, "Ордабасы" в первой игре на выезде уступил со счетом 0:2, в то время как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои домашние матчи со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.