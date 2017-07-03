Казахстанский специалист оценил шансы "Ордабасы" и "Иртыша" на выход во второй раунд Лиги Европы

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Казахстанский специалист оценил шансы "Ордабасы" и "Иртыша" на выход во второй раунд Лиги Европы

При этом он не сомневается в успешном выступлении "Кайрата" в Литве.

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Фото с сайта ФК "Ордабасы"
Фото с сайта ФК "Ордабасы"
Известный казахстанский специалист и функционер Булат Есмагамбетов поделился с Vesti.kz своими ожиданиями по предстоящим матчам второго квалификационного раунда Лиги Европы, в которых сыграют "Ордабасы", "Иртыш" и "Кайрат"

- В тяжелой ситуации находится "Ордабасы", проигравший с разницей в два мяча на выезде. Но в ответном матче можно выиграть у "Широки Бриег". Сразу вспоминается игра шымкентцев с "Русенборгом" в Алматы, когда южане на последних минутах пропустили гол и выбыли из второго раунда Лиги Европы.

Хочется, чтобы в этот раз южанам улыбнулась удача, хотя "Широки Бриег" - непростой соперник. Очень тяжело будет, если пропустит "Ордабасы". В этом случае, вряд ли забьет четыре мяча. Тем более, гол придаст сопернику уверенность. Поэтому шансы расцениваю, как 51 на 49 в пользу гостей. Все-таки в гостях пропустили два мяча. К тому же, боснийцы продемонстрировали хорошую игру в атаке с использованием ошибок с нашей стороны.

Правда, преимущество должно было быть на стороне "Ордабасы" ввиду того, что казахстанский чемпионат в самом разгаре, тогда как боснийцы только начали подготовку к сезону. Однако в Алматы по-любому будет другая игра, еще болельщики погонят нашу команду вперед. И в первом тайме надо обязательно забить, иначе потом будет нелегко переломить игру. Многое зависит от выбранной тактики и настроя футболистов. Да и у тренерского штаба уже есть полное представление о сопернике. 

Что касается матча "Дунав" - "Иртыш", то шансы 50 на 50. Все понимают, что счет 1:0 не гарантирует павлодарцам победу в двухраундовом противостоянии. Наглядным примером может послужить игра "Рейнджерса". Шотландцы дома выиграли 1:0, а ответной игре уступили люксембургской команде Прогрес Нидеркорн" 0:2. Не хотелось бы повторения подобного сценария и в матче "Иртыша". С этой точки зрения для павлодарцев будет важно не пропустить и удачно сыграть на контратаке. Тем более, что "Дунав" не выглядит сильнее нашего клуба. Мне кажется, "Иртыш" обязан проходить болгар.

"Кайрат"? В прошлый раз мы говорили о том, что игра с "Атлантасом" получится разминочной для алматинцев. Показалось, этот клуб из нашей первой лиги. Тем не менее, нельзя ответную игру проводить спустя рукава. Негоже будет после крупной домашней победы проиграть на выезде или сыграть вничью. Надо держать свою марку и стремиться к победе. Каждую еврокубковую игру следует проводить на пределе своих возможностей. При этом предстоящий матч необходимо рассматривать как подготовку ко второму раунду Лиги Европы, где нужно также побеждать и укреплять свой авторитет, - рассказал Есмагамбетов. 

Отметим, что ответные игры в первом квалификационном раунде Лиги Европы пройдут 6 июля. Матч между шымкентским "Ордабасы" и боснийским "Широки Бриег" начнется в Алматы в 21:00 по времени Астаны.

Два других представителя Казахстана сыграют в гостях. На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом", а в 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".

В первой встрече "Ордабасы" на выезде уступил со счетом 0:2, в то время как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои домашние матчи со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.
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