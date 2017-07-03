Казахстанский специалист оценил шансы "Ордабасы" и "Иртыша" на выход во второй раунд Лиги Европы

При этом он не сомневается в успешном выступлении "Кайрата" в Литве.
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Фото с сайта ФК "Ордабасы"
Известный казахстанский специалист и функционер Булат Есмагамбетов поделился с Vesti.kz своими ожиданиями по предстоящим матчам второго квалификационного раунда Лиги Европы, в которых сыграют "Ордабасы", "Иртыш" и "Кайрат".
- В тяжелой ситуации находится "Ордабасы", проигравший с разницей в два мяча на выезде. Но в ответном матче можно выиграть у "Широки Бриег". Сразу вспоминается игра шымкентцев с "Русенборгом" в Алматы, когда южане на последних минутах пропустили гол и выбыли из второго раунда Лиги Европы.
Хочется, чтобы в этот раз южанам улыбнулась удача, хотя "Широки Бриег" - непростой соперник. Очень тяжело будет, если пропустит "Ордабасы". В этом случае, вряд ли забьет четыре мяча. Тем более, гол придаст сопернику уверенность. Поэтому шансы расцениваю, как 51 на 49 в пользу гостей. Все-таки в гостях пропустили два мяча. К тому же, боснийцы продемонстрировали хорошую игру в атаке с использованием ошибок с нашей стороны.
Правда, преимущество должно было быть на стороне "Ордабасы" ввиду того, что казахстанский чемпионат в самом разгаре, тогда как боснийцы только начали подготовку к сезону. Однако в Алматы по-любому будет другая игра, еще болельщики погонят нашу команду вперед. И в первом тайме надо обязательно забить, иначе потом будет нелегко переломить игру. Многое зависит от выбранной тактики и настроя футболистов. Да и у тренерского штаба уже есть полное представление о сопернике.
Что касается матча "Дунав" - "Иртыш", то шансы 50 на 50. Все понимают, что счет 1:0 не гарантирует павлодарцам победу в двухраундовом противостоянии. Наглядным примером может послужить игра "Рейнджерса". Шотландцы дома выиграли 1:0, а ответной игре уступили люксембургской команде Прогрес Нидеркорн" 0:2. Не хотелось бы повторения подобного сценария и в матче "Иртыша". С этой точки зрения для павлодарцев будет важно не пропустить и удачно сыграть на контратаке. Тем более, что "Дунав" не выглядит сильнее нашего клуба. Мне кажется, "Иртыш" обязан проходить болгар.
"Кайрат"? В прошлый раз мы говорили о том, что игра с "Атлантасом" получится разминочной для алматинцев. Показалось, этот клуб из нашей первой лиги. Тем не менее, нельзя ответную игру проводить спустя рукава. Негоже будет после крупной домашней победы проиграть на выезде или сыграть вничью. Надо держать свою марку и стремиться к победе. Каждую еврокубковую игру следует проводить на пределе своих возможностей. При этом предстоящий матч необходимо рассматривать как подготовку ко второму раунду Лиги Европы, где нужно также побеждать и укреплять свой авторитет, - рассказал Есмагамбетов.
Отметим, что ответные игры в первом квалификационном раунде Лиги Европы пройдут 6 июля. Матч между шымкентским "Ордабасы" и боснийским "Широки Бриег" начнется в Алматы в 21:00 по времени Астаны.
Два других представителя Казахстана сыграют в гостях. На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом", а в 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".
В первой встрече "Ордабасы" на выезде уступил со счетом 0:2, в то время как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои домашние матчи со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.
- В тяжелой ситуации находится "Ордабасы", проигравший с разницей в два мяча на выезде. Но в ответном матче можно выиграть у "Широки Бриег". Сразу вспоминается игра шымкентцев с "Русенборгом" в Алматы, когда южане на последних минутах пропустили гол и выбыли из второго раунда Лиги Европы.
Хочется, чтобы в этот раз южанам улыбнулась удача, хотя "Широки Бриег" - непростой соперник. Очень тяжело будет, если пропустит "Ордабасы". В этом случае, вряд ли забьет четыре мяча. Тем более, гол придаст сопернику уверенность. Поэтому шансы расцениваю, как 51 на 49 в пользу гостей. Все-таки в гостях пропустили два мяча. К тому же, боснийцы продемонстрировали хорошую игру в атаке с использованием ошибок с нашей стороны.
Правда, преимущество должно было быть на стороне "Ордабасы" ввиду того, что казахстанский чемпионат в самом разгаре, тогда как боснийцы только начали подготовку к сезону. Однако в Алматы по-любому будет другая игра, еще болельщики погонят нашу команду вперед. И в первом тайме надо обязательно забить, иначе потом будет нелегко переломить игру. Многое зависит от выбранной тактики и настроя футболистов. Да и у тренерского штаба уже есть полное представление о сопернике.
Что касается матча "Дунав" - "Иртыш", то шансы 50 на 50. Все понимают, что счет 1:0 не гарантирует павлодарцам победу в двухраундовом противостоянии. Наглядным примером может послужить игра "Рейнджерса". Шотландцы дома выиграли 1:0, а ответной игре уступили люксембургской команде Прогрес Нидеркорн" 0:2. Не хотелось бы повторения подобного сценария и в матче "Иртыша". С этой точки зрения для павлодарцев будет важно не пропустить и удачно сыграть на контратаке. Тем более, что "Дунав" не выглядит сильнее нашего клуба. Мне кажется, "Иртыш" обязан проходить болгар.
"Кайрат"? В прошлый раз мы говорили о том, что игра с "Атлантасом" получится разминочной для алматинцев. Показалось, этот клуб из нашей первой лиги. Тем не менее, нельзя ответную игру проводить спустя рукава. Негоже будет после крупной домашней победы проиграть на выезде или сыграть вничью. Надо держать свою марку и стремиться к победе. Каждую еврокубковую игру следует проводить на пределе своих возможностей. При этом предстоящий матч необходимо рассматривать как подготовку ко второму раунду Лиги Европы, где нужно также побеждать и укреплять свой авторитет, - рассказал Есмагамбетов.
Отметим, что ответные игры в первом квалификационном раунде Лиги Европы пройдут 6 июля. Матч между шымкентским "Ордабасы" и боснийским "Широки Бриег" начнется в Алматы в 21:00 по времени Астаны.
Два других представителя Казахстана сыграют в гостях. На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом", а в 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".
В первой встрече "Ордабасы" на выезде уступил со счетом 0:2, в то время как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои домашние матчи со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.