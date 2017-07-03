Боснийский игрок оценил шансы "Ордабасы" и "Широки Бриега" перед ответным матчем Лиги Европы

Игра пройдет завтра, 6 июля, в Алматы.
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Фото с официального сайта клуба "Широки Бриег"
Боснийский полузащитник "Астаны" Срджан Граховац в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы в паре клубов "Ордабасы" и "Широки Бриега".
- В одной из пар Лиги Европы играют "Ордабасы" и клуб "Широки Бриег" из родной для Вас Боснии. Оцените шансы команд. Кто фаворит в этой паре?
- Я думаю, что тут нет явного фаворита. Перед стартом матчей я считал фаворитом "Ордабасы", но "Широки Бриег" забил голы в первой игре и выглядел лучше на поле. Для соперника "Ордабасы" это хороший результат. Для казахстанцев - опасный. Этот момент делает фаворитом боснийцев и облегчает им задачу. Но перед матчем в Алматы шансы команд примерно равны.
Напомним, что в гостевом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы шымкентский "Ордабасы" уступил клубу "Широки Бриег" со счетом 0:2. Ответный матч пройдет завтра, 6 июля, в Алматы. Начало встречи - 21:00 по времени Астаны.
- В одной из пар Лиги Европы играют "Ордабасы" и клуб "Широки Бриег" из родной для Вас Боснии. Оцените шансы команд. Кто фаворит в этой паре?
- Я думаю, что тут нет явного фаворита. Перед стартом матчей я считал фаворитом "Ордабасы", но "Широки Бриег" забил голы в первой игре и выглядел лучше на поле. Для соперника "Ордабасы" это хороший результат. Для казахстанцев - опасный. Этот момент делает фаворитом боснийцев и облегчает им задачу. Но перед матчем в Алматы шансы команд примерно равны.
Напомним, что в гостевом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы шымкентский "Ордабасы" уступил клубу "Широки Бриег" со счетом 0:2. Ответный матч пройдет завтра, 6 июля, в Алматы. Начало встречи - 21:00 по времени Астаны.