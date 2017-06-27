Болгарский журналист назвал фаворита в противостоянии ЛЕ "Иртыш" - "Дунав"

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Болгарский журналист назвал фаворита в противостоянии ЛЕ "Иртыш" - "Дунав"

Первый матч "Иртыш" проведет в родных стенах 29 июня.

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7 Комментариев
Фото пресс-службы "Иртыша"
Фото пресс-службы "Иртыша"

Журналист популярного болгарского сайта Topsport.bg Иван Тепаричев в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал фаворита противостояния матча первого квалификационного раунда Лиги Европы между "Иртышом" и "Дунавом".

"Иртыш" является фаворитом. Команда "Дунав" имеет самый низкий бюджет в болгарской премьер-лиге. Тем не менее у них хорошая тренерская команда и несколько интересных игроков - Карагерен, Костадинов, Будинов - и действительно стабильный вратарь - Станислав Антонов.

На болгарскую команду никто не давит, и они будут играть раскованно. Я полагаю, что, возможно, они забьют гол в Казахстане. У "Иртыша" есть прекрасный тренер, как Димитар Димитров. Он прекрасно знаком с болгарским футболом, подробно осведомлен о навыках каждого игрока "Дунава". Долгое путешествие в Павлодар также является минусом для болгарской команды. Я помню, еще пару лет назад у "Левски" было много проблем, чтобы адаптироваться после долгого путешествия в вашу страну. Это было видно на поле. Я думаю, что "Иртыш" выиграет первую игру со счетом 2:1 или 3:1. Все решится в ответном матче", - отметил Тепаричев.

Отметим, что член исполкома ФФК и исполняющий обязанности директора "Шахтера" Олжас Абраев заявил, что именно "Иртышу" придется сложнее всего, однако все отечественные клубы должны проходить в следующий раунд.

Первый матч "Иртыш" проведет в родных стенах 29 июня, ответная встреча состоится в Болгарии ровно через неделю. В случае успеха в следующем раунде казахстанский клуб встретится с победителем противостояния сербской "Црвены Звезды" и мальтийской "Флорианы".

Что нужно знать о соперниках "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" по Лиге Европы

  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Ержан79 27 июня 17:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Иртыш пройдет Дунав, а вот с ЦЗ будут проблемы, удачи Иртыш!!!
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besken omarov 27 июня 17:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
удачи иртышу
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Стратег 27 июня 19:17
Статус: Профи
Рейтинг: 426
3-0 дома и 1-0 в гостях итог 4-0
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WBOKING 27 июня 20:06
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Дунав фаворит и это все профессионалы знают
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Kana 27 июня 21:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Вообще не понимаю, когда одну из причин называют "АДАПТИРОВАНИЕ". Как будто на марс летят. Хокеистов посмотришь Барыс через два дня, всю Россию объездят, в Белоруссию слетают, обратно в Китай и тд. и никто никогда не жалуется. Такие зарплаты получают, должны быть профессионалами, и за такие бабки все голы через себя забивать))) нытики гейроповские..
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Шах Ермекулы 27 июня 23:48
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Просто обязаны проходить, а дальше матчи покажут с Црвеной Звездой.
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Zhum Вчера 09:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
С Црвеной ни тот ни тот не пройдут. Они еще на Кайрате опыта набрались.
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