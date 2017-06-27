Болгарский журналист назвал фаворита в противостоянии ЛЕ "Иртыш" - "Дунав"

Первый матч "Иртыш" проведет в родных стенах 29 июня.
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Журналист популярного болгарского сайта Topsport.bg Иван Тепаричев в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал фаворита противостояния матча первого квалификационного раунда Лиги Европы между "Иртышом" и "Дунавом".
"Иртыш" является фаворитом. Команда "Дунав" имеет самый низкий бюджет в болгарской премьер-лиге. Тем не менее у них хорошая тренерская команда и несколько интересных игроков - Карагерен, Костадинов, Будинов - и действительно стабильный вратарь - Станислав Антонов.
На болгарскую команду никто не давит, и они будут играть раскованно. Я полагаю, что, возможно, они забьют гол в Казахстане. У "Иртыша" есть прекрасный тренер, как Димитар Димитров. Он прекрасно знаком с болгарским футболом, подробно осведомлен о навыках каждого игрока "Дунава". Долгое путешествие в Павлодар также является минусом для болгарской команды. Я помню, еще пару лет назад у "Левски" было много проблем, чтобы адаптироваться после долгого путешествия в вашу страну. Это было видно на поле. Я думаю, что "Иртыш" выиграет первую игру со счетом 2:1 или 3:1. Все решится в ответном матче", - отметил Тепаричев.
Отметим, что член исполкома ФФК и исполняющий обязанности директора "Шахтера" Олжас Абраев заявил, что именно "Иртышу" придется сложнее всего, однако все отечественные клубы должны проходить в следующий раунд.
Первый матч "Иртыш" проведет в родных стенах 29 июня, ответная встреча состоится в Болгарии ровно через неделю. В случае успеха в следующем раунде казахстанский клуб встретится с победителем противостояния сербской "Црвены Звезды" и мальтийской "Флорианы".
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