"Вильярреал" после победы над "Астаной" потерпел второе подряд поражение в Ла лиге

Казахстанская команда дважды уступила "Вильярреалу" в группе.
Ссылки по теме:
- "Астана" перед решающим матчем в Лиге Европы обыграла один из старейших клубов Чехии
- Мы приехали в Чехию, чтобы выиграть "Славию" и пройти дальше. Мы должны верить в свои силы - Стойлов
- Соперник "Астаны" по Лиге Европы уверенно победил в матче 1/16 финала Кубка Испании
"Леганес" обыграл на своем поле "Вильярреал" в 14-м туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Леганесе завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1.
На гол Даниэля Рабы (60-я минута) футболисты "Леганеса" ответили точными ударами Диего Рико (72), Набиля Эль-Жара (81) и Аппеита Пиреса Габриэля (90+3).
Благодаря этой победе "Леганес" набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, "Вильярреал" имеет на один балл больше и располагается строчкой выше. Стоит отметить, что "Леганес" прервал серию из четырех поражений в Ла лиге. Для "желтой субмарины" это поражение стало вторым подряд.
Напомним, что "Вильярреал" является соперником "Астаны" по группе Лиги Европы. Испанская команда лидирует в группе перед последним туром и досрочно вышла в плей-офф турнира. Казахстанская команда дважды уступила "Вильярреалу" в группе: сначала в гостях со счетом 1:3, а затем дома - 2:3. Причем после победы над "Астаной" испанская команда терпит второе поражение подряд.