"Астана" перед решающим матчем в Лиге Европы обыграла один из старейших клубов Чехии

Подопечные Стойлова проводят сбор в Праге.
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Фото пресс-службы ФК "Виктория" Жижков
Футбол. Неофициальные турнирыФутбольный клуб "Астана" одержал победу над "Викторией" (Жижков) в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Контрольная игра
Виктория Жижков - Астана 1:3
Контрольная игра
Виктория Жижков - Астана 1:3
Встреча команд, прошедшая в рамках учебно-тренировочного сбора в Праге, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Астаны".
Первыми счет в матче открыли подопечные Станимира Стойлова усилиями новичка команды Юрия Перцуха, отличившегося в первом тайме.
После перерыва хозяевам удалось отыграться, однако Марин Томасов с пенальти вновь вывел "Астану" вперед. Точку в матче поставил Джордже Деспотович.
Напомним, УТС "Астаны" в Чехии посвящен подготовке к матчу шестого тура группового раунда Лиги Европы против пражской "Славии". Игра состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник плей-офф от группы, куда ранее прошел "Вильярреал". Казахстанскому клубу для выхода из группы в этом матче нужна только победа.