Соперник "Астаны" по Лиге Европы уверенно победил в матче 1/16 финала Кубка Испании

При этом дублем отметился Седрик Бакамбю.
Сегодня 07:17
Ссылки по теме:
- "Барселона" нашла замену на случай срыва трансфера Коутиньо из "Ливерпуля"
- "Реал" заинтересован в форварде сборной России по футболу Смолове
- Футболисты "Реала" получили по миллиону евро за выступление команды в прошлом сезоне
Фото с сайта elperiodicomediterraneo.com
"Вильярреал" на своем поле разгромил "Понферрадину" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу и вышел в 1/8 финала турнира, передает корреспондент Vesti.kz.
"Подводники" победили со счетом 3:0. Дубль оформил Седрик Бакамбю, отличившийся на 47-й и 63-й минутах соответственно, еще один мяч забил Карлос Бакка на 64-й минуте.
Первая встреча команд завершилась победой "Понферрадины" - 1:0. Соперник "Вильярреала" по 1/8 финала определится позднее.
Напомним, что в пятом туре группового этапа Лиги Европы "Астана" дома уступила "Вильяррелу" (2:3). В составе "подводников" также дублем отметился Седрик Бакамбю, еще один мяч в активе Даниэля Рабы. У астанчан забивали Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси. При этом испанский клуб уже завоевал путевку в плей-офф турнира, тогда как для казахстанской команды многое определится в заключительном матче со "Славией" 7 декабря в Праге.
"Подводники" победили со счетом 3:0. Дубль оформил Седрик Бакамбю, отличившийся на 47-й и 63-й минутах соответственно, еще один мяч забил Карлос Бакка на 64-й минуте.
Первая встреча команд завершилась победой "Понферрадины" - 1:0. Соперник "Вильярреала" по 1/8 финала определится позднее.
Напомним, что в пятом туре группового этапа Лиги Европы "Астана" дома уступила "Вильяррелу" (2:3). В составе "подводников" также дублем отметился Седрик Бакамбю, еще один мяч в активе Даниэля Рабы. У астанчан забивали Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси. При этом испанский клуб уже завоевал путевку в плей-офф турнира, тогда как для казахстанской команды многое определится в заключительном матче со "Славией" 7 декабря в Праге.