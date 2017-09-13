Гол Юрия Логвиненко не спас "Астану" от поражения в матче Лиги Европы против "Вильярреала"

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
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Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
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Англия Россия 23:55
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Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
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Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
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Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
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Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
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Боруссия М Штутгарт 22:30
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Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
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Шахтер-Булат Жетысу
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Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
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Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
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Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
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Аят Кайрат
Кайрат Аят
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Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Гол Юрия Логвиненко не спас "Астану" от поражения в матче Лиги Европы против "Вильярреала"

Ключевую роль сыграли замены испанцев.

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67 Комментариев
Фото пресс-службы "Астаны"
Фото пресс-службы "Астаны"

Футболисты "Астаны" проиграли испанскому "Вильярреалу" в гостевом матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра первого тура группы А проходила 14 сентября на стадионе "Эстадио де ла Серамика" и завершилась со счетом 3:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь

Видео голов и обзор матча

Вперед "Вильярреал" вышел уже на 16-й минуте, когда отличился итальянский нападающий Никола Сансоне. Больше голов до перерыва зрители не увидели. Зато куда более результативным выдался второй тайм. 

На 68-й минуте неожиданно для многих "Астана" сравняла счет. Автором гола стал защитник Юрий Логвиненко, который удачно сыграл головой после подачи ганского форварда Патрика Твумаси с углового. 

К сожалению, удержать нужный счет "Астане" не удалось. На 70-й форвард сборной ДР Конго Седрик Бакамбю вышел на замену в составе "Вильярреала", заменив Сансоне, а уже на 75-й до конца поборолся за мяч и вывел свою команду вперед. 

Принесла результат и еще одна замена "Вильярреала". Российский полузащитник Денис Черышев, восстановившийся после тяжелой травмы, вышел на поле на 74-й минуте, а на 77-й забил третий гол хозяев. В оставшееся время счет не изменился. 

Во втором туре "Астана" 28 сентября примет на своем поле чешскую "Славию" из Праги - игра начнется в 21:00 по столичному времени. В другой встрече израильский "Маккаби" из Тель-Авива дома встретится с "Вильярреалом". 

  Комментариев: 67
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Комментарии

 
 
*09|KeRei^KRG|09* Сегодня 00:50
Статус: Профи
Рейтинг: 333
Две ошибки Постникова и два гола, игра была равная, счет по игре думаю был 1-1, игра есть, не плохо сыграли в гостях, но с этим еще раз доказали что мы не гостевая команда, ни чо ДОМА ВЫГРАЕМ) УДАЧИ АСТАНА, АЛГА КАЗАХСТАН)
Ответить 5
 
Arsen Abilgazyuly Сегодня 00:52
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 273
Дома можно смело топить эту лодку
Ответить 4
 
Zhum Сегодня 08:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1272
Arsen Abilgazyuly,На синтетике запросто. Вчера то Твумаси то Мужиков поскальзывались на траве.Жалко Мужиков часто терялся в моментах неплохих.
Ответить 0
 
Naiman Сегодня 00:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 729
наивные чукотские парни
Ответить -6
 
Стратег Сегодня 04:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
Naiman,жалко не дотянули до привычного 5-0
Ответить 0
 
Arlan Beybarys Сегодня 09:07
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1684
*09|KeRei^KRG|09*,Да,этого постникова гнать давно пора,чего косячника держат.Хорошо, что шитова в конце выпустили, а то был бы разгром-он бы тоже 2 гола принес бы в свои ворота.
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Наша команда это некий футбольный психолог каторый подымает самооценку средним европейским командам. Мне кажется уефа надо доплачивать таким командам как Астана))) опять сами себе все голы привозим. Как в клубном футболе так и в сборной защитники забивают больше чем нападающие это само по себе говарит о многом.Можно было сказать о прогрессе но вильяреал сейчас сам на себя не похож поэтому на этом фоне наши сегодня хоть гол забили.Если мокин боялся селтика так эрич боится вильяреал поражение в уме сидит.
Ответить 1
 
Naiman Сегодня 01:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 729
Бумажный чемпион опять будет радоваться последнему место во второсортном турнире. Максимум на что сподобиться эта команда так это на то что бы на публику поиграть якобы показываю хорошую игру глорам хотя в уме конечно же будет не проиграть с разгромным счетом. Так бывает когда не самая сильная команда представляет наш чемпионат идя по легкой дорожке через квалификацию лиги чемпионов. Кое кто из "столицы" в свое время прочухал что если даже не самый сильный Шахтер через ЛЧ в группу Ле попадает то на этом можно сделать имя астане. и тут началась бумажная эпопея "нашего" чемпиона. И пошло поехало. Хотя все мы знаем...
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 01:26
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Naiman, буть мужиком на почту напиши .... серовно напишу на тебя в редакцию вести лучи удались
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 01:28
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Naiman, я скреншотю каждый твой минус .... а у тебя ретинг растет
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 01:29
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Naiman, докозози много удались пока работу не потерял
Ответить 1
 
Руслан Сегодня 01:32
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Naiman, если удалишь мое коменты будет точно твой приговор на работе
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 01:33
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Naiman, помни я скриншотю все очень много его
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 01:37
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Руслан, докозухи
Ответить 0
 
#23 Сегодня 07:44
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 687
Naiman,ааа так вот почему Колхозная команда не хочет идти играть в ЛЕ и отхватывает от всякого шлака в отборе... потому что это второстепенный турнир!!!
Ответить 0
 
#23 Сегодня 07:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 687
Naiman,смирись Астана это топ клуб КПЛ. Лучше у нас нет. Люди которые любят свою страну будут ее поддерживать, а такие ущербные как ты - обсирать.
Ответить 0
 
Куат Бекмурзин Сегодня 01:32
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 613
Mansur Nurmukhambetov , Видно же было, что Вильярреал ещё не набрал свою игровую форму. И даже в этом случае наш чемпион не смог сыграть на равных с пятой командой ЛаЛиги. Какой внутренний чемпионат, такие и команды, и такая же сборная.
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 02:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Куат Бекмурзин,да у них чемпионат сильнее вот и все. Но Астана дома должна кровь им всем попить.
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 00:51
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Не серовна Астана играла достойна
Ответить 3
 
Стратег Сегодня 04:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
Руслан,Я не могу понять проиграть 3-1 и сказать достойно играли. Надо правду говорить, позорно играли как всегда
Ответить 0
 
The Ring Сегодня 00:51
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1962
Неуверенные в себе наши, смотрят толпой на мяч и теряются часто
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 00:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Полный аут капец
Ответить -6
 
AsanKoke Сегодня 00:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1165
Скучное подобие футбола.
Ответить -6
 
Руслан Сегодня 00:55
Статус: Профи
Рейтинг: 306
AsanKoke, зато евробе ваше афигительнные 6:0 не спасли
Ответить -2
 
Нурик Амангалиев Сегодня 00:52
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 600
Игроки вильярреала так радовали забитому голу, значит дествительно Астана показала хорошую игру.
Ответить 4
 
Шах Ермекулы Сегодня 00:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Всё по делу. Главное забили. Думаю; в домашнем игре победят
Ответить 2
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Шах Ермекулы,вильяреал к тому времени ход наберет сегодня К.Бакка еще не вышел играть он очень очень опасный игрок.
Ответить -1
 
тигр котовский Сегодня 00:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Наша защита дырявая перекрывать атаки не умеют теряются провал за провалом нет чутья техники перехвата
Ответить -1
 
Aibat Сегодня 00:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
тигр котовский,прессинга нет
Ответить 1
 
Aibat Сегодня 00:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Ну с такой лодкой можно играть, если сами не привезем.
Ответить 4
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 00:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1487
Второй гол гол забил в окружении четырёх наших защитников,при этом нападающий упал,поднялся и в дальний угол.Вообщем любим мы сочинять себе голы.Сегодня могли и ничейку скатать-жаль.
Ответить 7
 
Куат Бекмурзин Сегодня 01:55
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 613
Жумабай Санкубаев, Ну, "ничейки катают" в нашем КПЛе. А в футбольной Европе ничью надо выигрывать. Характерный эпизод со вторым голом: наш бы нападающий после того, как упал, так и остался бы лежать на травке, ожидая свистка судьи. А игрок Вильярреала не выключился из эпизода, оставил не у дел четырёх (!) защитников Астаны и забил красивый гол. Как говорится "почувствуйте разницу"...
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Мужиков,эрич плохо сыграли.
Ответить 3
 
Davor Shuker Сегодня 00:56
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Дома возьмём реванш
Ответить 2
 
Алтай Калимов Сегодня 00:56
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1810
Не самая плохая игра Астаны, мужиков Постников и эрич-двойка! Такой вильяреал дома обыгрывать надо. Твумаси муртазаев-3, абзал шомко маевский граховац -4, Логвиненко-5.
Ответить 4
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Алтай Калимов,абзал наконец более менее сыграл это радует критика всегда идет на пользу не только в футболе но в жизни . А если постоянно нахваливать будет застой.
Ответить 1
 
Rollan Сегодня 00:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
Мужиковб Эрич Бейсебеков Постников плохо играли
Ответить -1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 01:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Rollan,все да кроме бейсебекова где он подвел? Сегодня его подключения были интересны . До этого матча да были касячки сам писал про это но не сегодня, он в поражение не виноват это уже наверное стереотип о нем.Если будет как сегодня остро подключаться к игре в атаке у него будет рост в игре.
Ответить 1
 
Rollan Сегодня 00:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
Твумаси вообще был на поле
Ответить 1
 
Rollan Сегодня 00:59
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
До первой замены нормально играли, но потом класс футболистов свое дело сделал
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тигр котовский Сегодня 01:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Неужели нельзя убить эту закономерность, вроде сравнили кучу моментов не использовали и в концов ее пропустили два гола полный провал
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Mansur Nurmukhambetov Сегодня 01:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
тигр котовский,потому что у нас в чемпионате нет таких полей и нет таких тяжелых выездных матчей. Выходит так что мало опыта. Вон эрич какой гол пропустил в кпл он был бы уверен что игрок атакующей команды в створ ворот не попадет.
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Куат Бекмурзин Сегодня 02:05
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 613
тигр котовский, То, что Астана в очередной раз проиграла - это не провал, а закономерность. Сравни уровни ЛаЛиги и кпл. "Две большие разницы", - как говорят в Одессе.
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prymypyl Сегодня 01:00
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1894
Да ладно никто ведь не ждал победы разница в классе ощутима.Записной фаворит выиграл по делу,наши соперники совсем другие команды из можно обыгрывать.
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Мухали ....... Сегодня 01:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
игра Вильяреала не впечатлила, так и Славия может первое место занять, а мы все за второе будем биться,ну а наши как всегда, если гол так сразу второй)))))))ищите другого вратаря!!!Эрич не тот уже.....Твумаси сам не свой-тупо присутствие обозначил на поле....понравился Маевский...
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Mansur Nurmukhambetov Сегодня 01:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Мухали твумаси в турции наверное а эрич спасибо ты был раньше крут но время идет нам нужны новые игроки.
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Unknown Anonymous Сегодня 01:47
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Мухали .......,Маевский и Бейсебеков был хорош.
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Ардак Ильясов Сегодня 01:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 131
лучшая команда Казахстан легко проигрывает среднехонькой испанской,которая без напряжения,еще с новым не сыгранным составом легко одолевает,у наших много индивидуальных ошибок,оборона как всегда пожарная
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тигр котовский Сегодня 01:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Ардак Ильясов,да оборона капец у Астаны
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Каппас Жакупов Сегодня 01:04
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Не понятно, что делал на поле Мужиков? Соучастник трёх голов Постников! Старая болезнь-не хватает ребят на два тайма. Два тайма -две разные команды. После выздоровления надо Деспотовича оттягивать назад. Шитова и Постникова не стоит подпускать к игре даже на пушечный выстрел.
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Tamasai Сегодня 01:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1395
Думаю Эрич сыграл последнюю игру за Астану в еврокубках,1 гол на его совести
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Balg Сегодня 01:07
Статус: МСМК
Рейтинг: 945
Все таки Кабананги и Кляйнхайслера нехватало,Эрич и да и вообще вратари КПЛ нули полные+Постников слабое звено.Голы Вилляреала простые.Не самую лучшую оборону показали сегодня,соперник не был силён как думали.Мужиков не справился с ролью созидателя и связующего,Томасов не оправдывает надежды.Бейсебеков неплох
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Руслан Сегодня 01:09
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Пока есть очень большие надежды выйти со 2 места
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тигр котовский Сегодня 01:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Незнаю как вы но я разочарован проигрышем хотел чтоб Астана забила второй гол а тут провал капец
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Mansur Nurmukhambetov Сегодня 01:16
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
тигр котовский,ну все ждали но в конце наши даже не побежали вперед за шесть мин до конца плюс три минуты компенсировал арбитр. Это как-то по казахски английский клуб бился бы до конца.
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Куат Бекмурзин Сегодня 02:16
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 613
Mansur Nurmukhambetov , Побежали бы вперёд, хапнули бы ещё пару голов на контратаках. После третьего гола Черышева все всё поняли и смирились.
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Mansur Nurmukhambetov Сегодня 02:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Куат Бекмурзин,а жаль терять то ничего поражение есть поражение. Удача улыбается храбрым.
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Aibat Сегодня 01:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Подводники на одной левой обыграли, учиться и ещё раз учиться, Дима левой, Серикжан думай, Абзал вперёд!
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Ерлан Масалимов Сегодня 01:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 93
Пока 3место. Логвин твумаси и абзал молодцы. Теперь дома победу и нормально. Весна будет главно пусть постараются. Астане надо увидеть весну и шахтер забудется тем более кайрат.
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Стратег Сегодня 04:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
Ерлан Масалимов,не увидет весну а Кайрат забыть не смогут никогда
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123 Сегодня 01:40
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2102
Мужиков решил сегодня отдохнуть на поле.
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123 Сегодня 01:40
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2102
Постникова отправьте в Россию
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123 Сегодня 01:43
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2102
Твумасси даже деревяней наших.
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актау мангистау Сегодня 03:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 65
Ворота жакка неге теппейды тусынбеймын. Алде теппен деп койама биздыкылерге
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Кайсар Сегодня 08:44
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 589
ваш бич это группа защитников алкашней-шомко, постников, логвиненко.
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Кайсар Сегодня 08:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 589
псевдостолица портит людей, включая футболистов
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