Гол Юрия Логвиненко не спас "Астану" от поражения в матче Лиги Европы против "Вильярреала"

Ключевую роль сыграли замены испанцев.
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Футболисты "Астаны" проиграли испанскому "Вильярреалу" в гостевом матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первого тура группы А проходила 14 сентября на стадионе "Эстадио де ла Серамика" и завершилась со счетом 3:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Видео голов и обзор матча
Вперед "Вильярреал" вышел уже на 16-й минуте, когда отличился итальянский нападающий Никола Сансоне. Больше голов до перерыва зрители не увидели. Зато куда более результативным выдался второй тайм.
На 68-й минуте неожиданно для многих "Астана" сравняла счет. Автором гола стал защитник Юрий Логвиненко, который удачно сыграл головой после подачи ганского форварда Патрика Твумаси с углового.
К сожалению, удержать нужный счет "Астане" не удалось. На 70-й форвард сборной ДР Конго Седрик Бакамбю вышел на замену в составе "Вильярреала", заменив Сансоне, а уже на 75-й до конца поборолся за мяч и вывел свою команду вперед.
Принесла результат и еще одна замена "Вильярреала". Российский полузащитник Денис Черышев, восстановившийся после тяжелой травмы, вышел на поле на 74-й минуте, а на 77-й забил третий гол хозяев. В оставшееся время счет не изменился.
Во втором туре "Астана" 28 сентября примет на своем поле чешскую "Славию" из Праги - игра начнется в 21:00 по столичному времени. В другой встрече израильский "Маккаби" из Тель-Авива дома встретится с "Вильярреалом".