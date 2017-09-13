Видео гола Юрия Логвиненко и других мячей в матче Лиги Европы "Вильярреал" - "Астана"

Равный счет в игре продержался совсем недолго.
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Фото пресс-службы "Астаны"
Футболисты "Астаны" проиграли испанскому "Вильярреалу" в гостевом матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первого тура группы А проходила 14 сентября на стадионе "Эстадио де ла Серамика" и завершилась со счетом 3:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
В составе "Вильярреала" на 16-й минуте отличился итальянский нападающий Никола Сансоне, на 75-й - форвард сборной ДР Конго Седрик Бакамбю, а на 77-й - российский полузащитник Денис Черышев. Единственный мяч "Астаны" на 68-й минуте забил защитник Юрий Логвиненко, который удачно сыграл головой после подачи с углового.
Представляем вашему вниманию видео всех голов:
Обзор матча:
Во втором туре "Астана" 28 сентября примет на своем поле чешскую "Славию" из Праги - игра начнется в 21:00 по столичному времени. В другой встрече израильский "Маккаби" из Тель-Авива дома встретится с "Вильярреалом".
Игра первого тура группы А проходила 14 сентября на стадионе "Эстадио де ла Серамика" и завершилась со счетом 3:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
В составе "Вильярреала" на 16-й минуте отличился итальянский нападающий Никола Сансоне, на 75-й - форвард сборной ДР Конго Седрик Бакамбю, а на 77-й - российский полузащитник Денис Черышев. Единственный мяч "Астаны" на 68-й минуте забил защитник Юрий Логвиненко, который удачно сыграл головой после подачи с углового.
Представляем вашему вниманию видео всех голов:
Обзор матча:
Во втором туре "Астана" 28 сентября примет на своем поле чешскую "Славию" из Праги - игра начнется в 21:00 по столичному времени. В другой встрече израильский "Маккаби" из Тель-Авива дома встретится с "Вильярреалом".