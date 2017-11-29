Мы приехали в Чехию, чтобы выиграть "Славию" и пройти дальше. Мы должны верить в свои силы - Стойлов

Наставник "Астаны" прокомментировал победу в товарищеском матчем.
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Фото с сайта ФК "Астана"
Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов прокомментировал победу над "Викторией" в товарищеском матче в Праге и предстоящее противостояние со "Славией" в Лиге Европы.
- Для нас был важно провести этот матч, чтобы вернуться в игровой ритм. На данный момент команда находится не в самом оптимальном состоянии, это было видно и в игре против "Вильярреала". И если мы хотим успешно сыграть со "Славией", то до матча нам необходимо еще добавить. Мы должны верить в свои силы, но нужно еще добавить желания и амбиций.
- Сегодня сыграли два новичка команды Юрий Перцух и Бахтиер Зайнутдинов. Какое впечатление они оставили?
- Они очень сильно старались, показали себя на хорошем уровне. Конечно, есть вещи, в которых им необходимо прибавлять, но у них есть необходимые качества. Если у них хватит желания и амбиций, то при правильном отношении к тренировочному процессу, мы поможем им стать одними из лучших футболистов страны.
- Как в целом проходит подготовка к матчу со "Славией"?
- Я уже говорил, что пока мы не в оптимальной форме. Нужно, чтобы каждый футболист добавил, тогда сильнее станет вся команда. Мы приехали в Чехию не просто, чтобы сыграть со "Славией", мы хотим выиграть и пройти дальше, но для этого нам нужно всем работать на своем максимуме и показать огромную мотивацию и желание.
Напомним, "Астаны" обыграла "Викторию" со счетом 3:1 в рамках УТС в Праге, который посвящен подготовке к матчу шестого тура группового раунда Лиги Европы против "Славии". Игра состоится в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник плей-офф от группы, куда ранее прошел "Вильярреал". Казахстанскому клубу для выхода из группы в этом матче нужна только победа.
- Для нас был важно провести этот матч, чтобы вернуться в игровой ритм. На данный момент команда находится не в самом оптимальном состоянии, это было видно и в игре против "Вильярреала". И если мы хотим успешно сыграть со "Славией", то до матча нам необходимо еще добавить. Мы должны верить в свои силы, но нужно еще добавить желания и амбиций.
- Сегодня сыграли два новичка команды Юрий Перцух и Бахтиер Зайнутдинов. Какое впечатление они оставили?
- Они очень сильно старались, показали себя на хорошем уровне. Конечно, есть вещи, в которых им необходимо прибавлять, но у них есть необходимые качества. Если у них хватит желания и амбиций, то при правильном отношении к тренировочному процессу, мы поможем им стать одними из лучших футболистов страны.
- Как в целом проходит подготовка к матчу со "Славией"?
- Я уже говорил, что пока мы не в оптимальной форме. Нужно, чтобы каждый футболист добавил, тогда сильнее станет вся команда. Мы приехали в Чехию не просто, чтобы сыграть со "Славией", мы хотим выиграть и пройти дальше, но для этого нам нужно всем работать на своем максимуме и показать огромную мотивацию и желание.
Напомним, "Астаны" обыграла "Викторию" со счетом 3:1 в рамках УТС в Праге, который посвящен подготовке к матчу шестого тура группового раунда Лиги Европы против "Славии". Игра состоится в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник плей-офф от группы, куда ранее прошел "Вильярреал". Казахстанскому клубу для выхода из группы в этом матче нужна только победа.