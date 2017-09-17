Публика освистала "Канело" за то, что он наговорил всякого дерьма в адрес Головкина, а сам бегал почти весь бой - Санчес

Санчес напомнил, что мексиканец обещал нокаутировать GGG.
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Фото: Erik Verduzco/ Las Vegas Review-Journal
Известный тренер по боксу Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), считает, что реакция публики на действия мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) во время боя с казахстанцем является показательной.
"Я думал, что мы сможем остановить "Канело" в десятом или одиннадцатом раундах. То, что бой закончится решением судей, не было чем-то непредвиденным. Мы должны были выиграть с перевесом в три-четыре очка.
Реакция публики во время интервью "Канело" была показательной. Они освистали его за то, что перед боем он говорил много всякого дерьма о том, что намерен сделать с Головкиным, - он собирался нокаутировать его и наступать. Но, чтобы нокаутировать кого-то, нужно драться и идти в размен.
А "Канело" вместо этого бегал всю вторую половину боя. Были моменты, когда он останавливался, но тогда у него не было выбора. Он уставал и старался нанести хотя бы пару ударов. А боксером, который оказывал давление, был Геннадий. Именно он прижимал Альвареса к канатам и доставлял ему свои джебы. Да, он пропускал с правой, но наносил в цель более эффективные удары. Думаю, публика озвучила свое мнение", - сказал Санчес в интервью Fight Hub TV.
Ранее свое недовольство по поводу "беготни" Альвареса по рингу высказал легендарный мексиканский боксер Лупе Пинтор. По его словам, бой был односторонним поединком, и в нем победил Головкин, а "Канело" не показал ничего, кроме страха.
Бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью, чем вызвал бурю негодования среди экспертов. Наибольшее возмущение вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу "Канело", тогда как второй судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, а Дон Трелла насчитал ничью 114-114.
В свою очередь, журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание на Треллу, который отдал седьмой раунд "Канело". Это при том, что Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам точных и чистых ударов, то Головкин вчистую выиграл седьмой отрезок.
"Я думал, что мы сможем остановить "Канело" в десятом или одиннадцатом раундах. То, что бой закончится решением судей, не было чем-то непредвиденным. Мы должны были выиграть с перевесом в три-четыре очка.
Реакция публики во время интервью "Канело" была показательной. Они освистали его за то, что перед боем он говорил много всякого дерьма о том, что намерен сделать с Головкиным, - он собирался нокаутировать его и наступать. Но, чтобы нокаутировать кого-то, нужно драться и идти в размен.
А "Канело" вместо этого бегал всю вторую половину боя. Были моменты, когда он останавливался, но тогда у него не было выбора. Он уставал и старался нанести хотя бы пару ударов. А боксером, который оказывал давление, был Геннадий. Именно он прижимал Альвареса к канатам и доставлял ему свои джебы. Да, он пропускал с правой, но наносил в цель более эффективные удары. Думаю, публика озвучила свое мнение", - сказал Санчес в интервью Fight Hub TV.
Ранее свое недовольство по поводу "беготни" Альвареса по рингу высказал легендарный мексиканский боксер Лупе Пинтор. По его словам, бой был односторонним поединком, и в нем победил Головкин, а "Канело" не показал ничего, кроме страха.
Бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью, чем вызвал бурю негодования среди экспертов. Наибольшее возмущение вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу "Канело", тогда как второй судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, а Дон Трелла насчитал ничью 114-114.
В свою очередь, журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание на Треллу, который отдал седьмой раунд "Канело". Это при том, что Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам точных и чистых ударов, то Головкин вчистую выиграл седьмой отрезок.