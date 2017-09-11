Сауль "Канело" Альварес пообещал нокаутировать Геннадия Головкина

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Сауль "Канело" Альварес пообещал нокаутировать Геннадия Головкина

Ранее мексиканец подверг сомнению уровень оппозиции GGG и его репутацию нокаутера.

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25 Комментариев
Сауль "Канело" Альварес. Фото: skysports.com
Сауль "Канело" Альварес. Фото: skysports.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) пообещал, что отправит в нокаут чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), когда они выйдут на ринг 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщает Sky Sports.

"Я могу заверить вас, что выполню часть своей работы и сделаю все возможное, чтобы подарить фанатам прекрасный бой. Самое главное для меня - победа.

Я всегда готовлюсь к тому, чтобы показать самое лучшее. Это для моих фанатов, моей команды и моей страны. Вот что я собираюсь сделать в эту субботу.

Я пойду туда и выиграю бой. Я подготовился к нокауту. Конечно, в бою может случиться все что угодно, но я готовился к тому, чтобы нокаутировать его (Головкина)", - заявил Альварес.

Ранее мексиканец подверг сомнению уровень оппозиции Головкина и его репутацию нокаутера, отметив, что нокаутировал бы соперников GGG еще легче. Также "Канело" заявлял ,что намерен снять все вопросы о победителе в первом бою, чтобы не проводить еще один.

Добавим, что "Канело", как и Головкин, уже прибыл в Лас-Вегас, где на арене T-Mobile и состоится их поединок. На кону помимо титулов казахстанца будут стоять звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
  Комментариев: 25
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Комментарии

 
 
Rinat :-) 13 сентября 18:24
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Что то чиканелло разошелся
Ответить 0
 
ARE. A 13 сентября 18:24
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 214
Если по-обещал и не выполнит - за это осуждать не будем, главное принял бой)
Ответить -1
 
Rassul Talapov 13 сентября 18:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 947
В бою ржавый будет делать то, что делал джейкобс. Постоянно менять стойку, чтобы запутать ГГГ, не давать провести силовые удары.
Ответить 0
 
LEGENDA 13 сентября 18:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1051
Rassul Talapov ,И будет делать удары по корпусу , что бы Генка судорожно выхватывал воздух из УС усатого физрука Санчеса между раундами аххаххаа
Ответить -7
 
LEGENDA 13 сентября 18:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1051
мдааа рыжий готов преподнести сюрпрайз своим фанам ))) походу все 12 раундов пройдет бой , победа будет присуждена ОДЛХ ))))
Ответить -4
 
Dulat Dulatov 13 сентября 18:34
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
он подготовился Упасть нокаутом
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев 13 сентября 18:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1487
Ловим на слове-"вопроса о проведении второго боя не стоит"- значит нокаут?! Вот и Геннадий снимет данный вопрос!
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев Вчера 10:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1487
Жумабай Санкубаев,...Нокаутируешься, где- так !!!!!
Ответить 0
 
KAIRAT 13 сентября 18:36
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6638
пахаритто раздухарился шо то
Ответить 0
 
Марат Ахметжанов 13 сентября 18:38
Статус: Дублёр
Рейтинг: 147
Какие смелые заявления от Канело,итог будет таков,что Гена сделает подарок Санчесу на День независимости Мексики
Ответить 2
 
Ahiless 13 сентября 18:44
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
"Я подготовился к нокауту",- молодец Саулешка, готов спать)
Ответить 2
 
Канат Сарин 13 сентября 18:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 139
Поживем увидим!
Ответить 0
 
Tamasai 13 сентября 18:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1395
Многие до тебя так говорили и где они сейчас,так что не зарекайся.
Ответить 0
 
Александр Мороз 13 сентября 18:59
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Ржавый спать ляжет в 8-9 раунде !
Ответить -1
 
QAZSPORTS KZ 13 сентября 19:04
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Ты не первый так говоришь и не последний !!!
Ответить 0
 
Rza Samar 13 сентября 19:42
Статус: Юниор
Рейтинг: 65
Сначало высушенного Чавеса-младшего нокаутируй, а потом хвались!
Ответить 2
 
Mara 13 сентября 20:43
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1612
Слушай Сале Чебурашку он знает что говорит хотя во многом льстит себе на счёт боя с ГГГ.
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Davor Shuker 13 сентября 23:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Мне кажется что бой продлиться меньше чем мы думаем так как Гена на чемпионов настраивается по другому, пример бой с Рубио и Лемье
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Руслан Олжабаев 13 сентября 23:30
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
Побоксуемся )))
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Шах Ермекулы 13 сентября 23:42
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Не сбудется
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тигр котовский Вчера 00:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Если он так обещает значит он больше переживает, многие обещалы проигрывают как показывает практика,Головкин должен его Алвареса уделать
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Marat* Вчера 01:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1374
у Сауля хороший, жёсткий апперкот. Пробивает любую защиту, и добивает по печени. Это первый серьёзный соперник для Гены. Ближний бой не к чему. Думаю коронные удары Гены джебы, всё решат. Обои настроены на нокауты. Но Гене для победы, надо решать уже в первой половине боя. Тот моложе, и сил хватит и до 12 раундов. Поэтому запланированное Геной шоу биг драма, ни к чему. На кону поставлено много. Убивай Гена с ходу! Удачи родной!
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тигр котовский Вчера 01:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Marat*,думаю ты прав
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Argimbaev Serik Вчера 01:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
Не уверен что Канело хотя бы Кертиса Стивенса смог бы нокаутовать
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Большой Лебовски Вчера 09:19
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Трудно будет Гинади - всю карьеру дрался мешками и резко на топов. Джейкобсу почти проиграл, если бы не нокдаун. С Канелло будет еще труднее.
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