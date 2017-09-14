"Канело" удивил, он смотрелся мощнее. Второй бой - оптимальный вариант для всех - специалист о поединке Головкина

По его словам, бой был ровный и хороший.
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Украинский тренер, работавший в Казахстане с командой "Астана Арланс", Сергей Корчинский в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о бое между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом.
- Хороший, ровный бой, - подвел итоги Корчинский.
- И кто выиграл по-вашему мнению?
- Победителя определяют судьи. Для меня ничейный результат этого боя оптимален. Головкин сохранил пояса, "Канело" не проиграл, и вероятность второго боя имеет место быть. Оптимальный для всех результат.
- Согласны, что "Канело" нашел противоядие против казахстанца?
- Он сегодня меня несколько удивил. Он смотрелся мощнее. То что он будет быстрее, я предвидел. Противоядие, это хорошая защита, и маневр. Ясно, что в статическую цель попасть проще.
- Даже при том, что ничья, сложно сказать, где рефери увидела 118:110. Но 12 раундов пролетели на одном дыхании.
- Да, бой прошел "на одном дыхании" с учетом того, что я смотрел бокс всю ночь. Ни разу не "дреманул". С решением этого судьи не согласен. Разница могла быть в один-два раунда. Как посмотреть. Все-таки возле ринга совсем другая картина.
Напомним, титульный поединок между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом был признан ничейным. Букмекеры давали большой коэффициент на этот результат. Видео полного поединка Головкин-Альварес
О том, кто и как распределил очки в этом поединке - можно узнать здесь. Казахстанский спарринг-партнер мексиканца Бобиржан Моминов победителем встречи назвал Геннадия Головкина, а призер Олимпиады Серик Елеуов считает, что победу у GGG украли.
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