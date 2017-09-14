Мы все в шоке, "забрали" бой. "Канело" толком ничего не сделал - Серик Елеуов о поединке Головкина

По его словам, за мексиканцем остались всего один-два раунда.

Призер олимпийских игр Серик Елеуов, посетивший поединок между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом в Лас-Вегасе, рассказал в беседе с корреспондентом Vesti.kz, какая была реакция на объявление итогов титульного боя.

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- Впечатления огромные... Но мы все в шоке. "Забрали" бой, - поделился Елеуов.



- А если разобрать действия боксеров в ринге, по раундам...



- Может быть, в его (Сауля Альвареса - прим. автора) сторону один-два раунда, не больше. Весь зал видел, о чем говорить? Теперь реванш ждем.



- Настроение упало.



- Настроение, честно, испортилось. Но это спорт. Вот такой вот спорт. Жестокий.



- "Канело" говорит, что он выиграл семь-восемь раундов в этом бою.



- Человек столько лет в боксе, знает бокс. Таких результатов добился и не доволен, что ему победу не дали. Пускает выигрывает и будет на две-три головы выше, правильно? А он тут головой машет, что ему победу не дали. Толком ничего не сделал.



- А как Вам действия Геннадия в поединке? Он был весь поединок агрессивен.



- Он грамотно подошел к этому бою. И функционально, и психологически. И морально. Но тут сыграло судейское решение. Это бокс. Это огромные деньги. Миллионы.



- Оба боксера, вроде бы, согласны на повторный поединок...



- Я думаю, он будет. В следующем году все решится.

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Напомним, титульный поединок между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом был признан ничейным. Букмекеры давали большой коэффициент на этот результат. Видео полного поединка Головкин - Альварес



О том, кто и как распределил очки в этом поединке - можно узнать здесь.



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