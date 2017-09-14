Головкин выиграл один или два раунда в бою с "Канело" - Хулио Сезар Чавес-младший

Мексиканец отметил, что от этого поединка победили букмекеры.
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Хулио Сезар Чавес-младший. Фото: Getty Images
Экс-чемпион WBC в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший не согласен с большинством специалистов, считающих, что поединок за титул чемпиона мира в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом был достаточно близким, и полагает, что его соотечественник уверенно победил. Об этом сообщает Allboxing.ru.
"Головкин выиграл один или два раунда, - заявил Чавес-младший в интервью возле ринга. - Он постоянно прессинговал, но "Канело" наносил более серьезные удары. Поэтому 118-110. Но главный победитель в этом бою - букмекеры".
Напомним, что свой последний бой Чавес-младший провел именно против Альвареса, проиграв тому разгромным решением (120-108 по единогласному мнению всех судей).
"Головкин выиграл один или два раунда, - заявил Чавес-младший в интервью возле ринга. - Он постоянно прессинговал, но "Канело" наносил более серьезные удары. Поэтому 118-110. Но главный победитель в этом бою - букмекеры".
Напомним, что свой последний бой Чавес-младший провел именно против Альвареса, проиграв тому разгромным решением (120-108 по единогласному мнению всех судей).