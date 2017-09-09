Сколько был коэффициент на ничью перед боем Головкин - "Канело" Альварес

Встреча завершилась с крайне непредсказуемым результатом.
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Ничейный результат, судя по букмекерским котировкам, был одним из самых непредсказуемых в поединке казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, передает корреспондент Vesti.kz.
Так, например, в букмекерской компании Tennisi.kz на ничью перед боем можно было поставить с коэффициентом 25.
"Она немного перестаралась". Глава Спортивной комиссии отстранил судью, поставившую "118-110" в пользу "Канело" в бою с Головкиным
Для сравнения, победа Головкина оценивалась в 1,60, а победа Альвареса - в 2,40. Также отметим, что вплоть до завершения боя в "лайве" по букмекерским раскладам с большим преимуществом лидировал Головкин. Еще в 12-м раунде на итоговую победу можно было поставить с коэффициентом 1,3. Букмекеры, как и большинство экспертов, были уверены в победе казахстанца, тогда как на победу Альвареса, и тем более на ничью, никто не рассчитывал.
Напомним, бой по итогам 12-ти раундов завершился вничью, которая прервала серию из 37 побед подряд казахстанского боксера. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Стоит отметить, что сам Головкин по бою с "Канело" заявил следующее: "Судейство - ужасное, это плохо для бокса. Я видел статистику в компьютере".