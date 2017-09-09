Головкин победил. Есть вопросы к судейству - казахстанский спарринг-партнер Альвареса

Бобиржан Моминов помогал готовиться к поединку мексиканскому боксеру.
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Казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов (3-0-0, 3 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о титульном поединке между Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Головкин победил. Есть вопросы к судейству поединка. Для меня - Головкин - чемпион", - рассказал казахстанец.
Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
- Альварес выполнил все, над чем работали во время спаррингов?
- Спарринг - это одно, реальный бой - совсем другое. Думаю, что на бой установки были совсем другие. Но Головкин меня очень впечатлил и дал бешеную мотивацию.
Напомним, что 25-летний боксер полусреднего веса Бобиржан Моминов был приглашен в тренировочный лагерь Сауля "Канело" Альвареса перед боем с Геннадием Головкиным и проводил с мексиканцем спарринги.
Что касается самого поединка между Головкиным и Альваресом, то судейская бригада вынесла решение о ничьей в этой встрече. Победу мексиканцу отдала женщина-судья Аделайд Берд. Оба боксера не против провести повторный поединок. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
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