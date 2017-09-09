Головкин победил. Есть вопросы к судейству - казахстанский спарринг-партнер Альвареса

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:0
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Акжайык Шахтер
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 13:00
Барыс Сибирь 17:00
Авангард Югра 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Барыс Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 18:05
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
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Головкин победил. Есть вопросы к судейству - казахстанский спарринг-партнер Альвареса

Бобиржан Моминов помогал готовиться к поединку мексиканскому боксеру.

Ссылки по теме:

20 Комментариев
Сауль "Канело" Альварес и Бобиржан Моминов. Фото из соцсетей казахстанца
Сауль "Канело" Альварес и Бобиржан Моминов. Фото из соцсетей казахстанца

Казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов (3-0-0, 3 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о титульном поединке между Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).

"Головкин победил. Есть вопросы к судейству поединка. Для меня - Головкин - чемпион", - рассказал казахстанец.

Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес

- Альварес выполнил все, над чем работали во время спаррингов?

- Спарринг - это одно, реальный бой - совсем другое. Думаю, что на бой установки были совсем другие. Но Головкин меня очень впечатлил и дал бешеную мотивацию.

Напомним, что 25-летний боксер полусреднего веса Бобиржан Моминов был приглашен в тренировочный лагерь Сауля "Канело" Альвареса перед боем с Геннадием Головкиным и проводил с мексиканцем спарринги.

Что касается самого поединка между Головкиным и Альваресом, то судейская бригада вынесла решение о ничьей в этой встрече. Победу мексиканцу отдала женщина-судья Аделайд Берд. Оба боксера не против провести повторный поединок. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес

Все новости о бое Головкин - Альварес

  Комментариев: 20
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Комментарии

 
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1264
Может еще у Назарбаева спросим кто победил. Уже всех предвзятых личностей мнение опубликовали. Будто бы других не существуют, а их уже куда больше.
Ответить -2
 
Рустам Бейсенбаев Сегодня 12:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
Шымкентский пацанчик,молчи тупой
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 12:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1252
Шымкентский пацанчик,например твое мнение без имени и фамилии ты сам себя боишься да че уж там говарить.
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 12:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1252
А тебя наши хаяли бездари. Молодец что в США карьеру строишь а не дома как некоторые
Ответить 0
 
Mahmud Сегодня 12:28
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
Я не являюсь фанатом ни GGG ни "Canelo".
Те, кто говорили что GGG однозначно победит да еще и нокаутом те или слишком самоуверенные люди, или же дилетанты в профи боксе, как и я. Но я не был уверен в нокауте от GGG, хотя я хотел чтобы GGG нокаутировал соперника, иным способом очень трудно было бы одержать победу в этом поединке с Саулем Альваресом. В итоге вышло то, что меня тревожило, "Canelo" хорошо защищался от многих опасных ударов GGG и сам опасно пробивал.
Удары пропускал "Canelo", но хорошо их держал, то самое и GGG, тоже пропускал и тоже хорошо их держал. И как итог, соперники пробоксировали все отведенные им 12 раундов, в относительно на мой взгляд равнов поединке, но с минимальным перевесом GGG, и по итоговому решению судей вышло "50/50", то есть "ничья"
Мможет быть некоторые из судей впечатлились 11 и 15 заключительными раундами, где "Canelo" несколько раз точно пробил и попал по GGG. Но до этого и GGG точно попадал, но не так серийно и что важно, удары были не "касательные", а больше похоже удары выше среднего по силе. GGG к сожалению так серийно и достаточно сильно не попадал. Но по общему числу точных попаданий на моем дилетантскому опыту GGG был первым. Но в таком равном поединке решающими могут оказаться впечатления судей.
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 12:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1252
Mahmud,послушай любой фанат своего боксера рано или поздно будет писать что его любимый боксер победит нокаутом. Вы просто не знаете то что писали на ютюбе фаны канело.
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1264
Mansur Nurmukhambetov , ты не знаешь ни английского, ни испанского, так что не выдумывай про фанатов Канело
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 12:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1252
Шымкентский пацанчик,shut up
Ответить 0
 
Daulet Danishbayev Сегодня 12:41
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
Mansur Nurmukhambetov ,Теперь на следующий бой будет меньше прогнозов на победу Гены нокаутом, так как люди будут трезвее оценивать шансы
Ответить 0
 
LEGENDA Сегодня 12:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
КАРОЧЕ ГОЛОВКИН это полная вата ))) распиаренная на мешках типа ГАБОР БАЛОГ , даже рыжика не смог потрясти пипееец))) а еще рыпался на ЛЕГЕНДУ ))) как так можно разбрасываться словами не отвечая за них вот это нон сенс
Ответить -1
 
Mahmud Сегодня 12:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
А кто-то глупо говорил, что GGG побеждал в основном мешков, а "Canelo" наоборот бился только с сильнейшими, и одному из них проиграл, Флойду Мейвезеру.
Вопрос к ним: Почему тогда "Canelo" не победил GGG, если по их заблуждению GGG выигрывал только мешков а "Canelo" сильных? По такой ловкие "Canelo" тогда должен был просто уничтожить GGG, но мы все видели, что такого не случилось! Так кто бил мешков-то?))) Кто бьется с сильнейшими и побеждает их в основном, тот должен по логике просто нокаутировать "мешкобоев")))
Алло, кто ответит, или язык с жопы мула вытащить не можете? Или мул не отпускает, так как ваш рот занят органом мула? )))
Ответить 1
 
LEGENDA Сегодня 12:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
Mahmud,ЗАПОМНИ ОДНО И ЗАРУБИ СЕБЕ НА ЛБУ Головкину реально повезло что в его "ЭПОХУ"))) не было тех боксеров , которые были ))) не хочу перечислять , ты и так должен знать ))) а так ГОЛОВКИН мешок вот и все )))
Ответить 0
 
Mahmud Сегодня 13:02
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
LEGENDA , Еще раз задам вопрос, где те, которые говорили что GGG мешкобой, а Canelo выходит только против сильнейших? По такой их ловкие э"литобои" должны легко и явно побеждать "мешкобоев"
Но вот большая проблема, того, кого тролли называли "элитобоем" не смог победить того, кого тролли называли "мешкобом")))
Как так??!!! Где не сходятся карты?)
Перед тем как ответить, сначало вытащите языке из задницы мула или освободите рты от органа мула. И не забудьте рты свои промыть, прочистить или дезинфекцию провести или что у вас по инструкции. Чтобы тут на сайте не воняло от вас и грязь тут не разносили. Потом можете свои оправдания чирикать.
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 12:45
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2082
LEGENDA ,Может пойдёшь проспишся?))) Я думал ты уже набухался водяры и уснул возле канализационного люка в своей моче?)
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:48
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1264
Санек Васильев, по стилю твоей речи можно понять, как у тебя припекает, от того, что любимого Головкина вытащили за уши и нечем оправдаться за этот позор)
Ответить -1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 12:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1252
Шымкентский пацанчик,да это тебя бомбит с утра на вести кз коментируешь)))
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 12:51
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2082
Шымкентский пацанчик,Хахахах, иди прочитай статью про эту сучку-судью, которую уже отстранили GGG champion
Ответить 0
 
Рустам Бейсенбаев Сегодня 12:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
Шымкентский пацанчик,иди на стройку узбек
Ответить 1
 
ayan_astana Сегодня 13:09
Статус: Профи
Рейтинг: 377
Его Елбасы звал провести бой во время EXPO а он не приехал из-за денег
сказал что это коммерция. Хотя все выигрыши благодаря РК и его бюджету.
ГГГ половину всех своих боев купил и судей и самих боксеров и их
тренеров. А Ислам молодец вот настоящий патриот хотя родился в чужой
стране приехал и поддержал народ РК и Президента РК я его уважаю всем
ПРИМЕР ИСЛАМ ВСЕМ ПРИМЕР!!!!!!
Ответить 0
 
ayan_astana Сегодня 13:11
Статус: Профи
Рейтинг: 377
Надо быть справедливым а не голословно заявлять что Головкин победил. Ну
и что что если он родился в РК это ничего не означает. Надо быть
честным а Альварес победил, ему только нужно на ринге закопать ГГГ чтобы
победу ему отдали. ГГГ до боя знал что он не проиграет все куплено.
Ответить 0
 