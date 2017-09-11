Каждый вечер перед сном, я представляю, как нокаутирую Головкина - "Канело" Альварес

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 0:0
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 0:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Барыс Сибирь 0:0
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Бейбарыс 0:0
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Каждый вечер перед сном, я представляю, как нокаутирую Головкина - "Канело" Альварес

По словам мексиканца, именно для этого он тренировался.

Ссылки по теме:

31 Комментарий
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес рассказал о том, что он каждый вечер перед сном представляет, как отправит в нокаут чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, когда они выйдут на ринг, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Каждый вечер я представляю, как нокаутирую Головкина, - цитирует BoxingScene Альвареса. - Серьезно, каждый вечер перед тем, как уснуть. Именно для этого я тренировался. Конечно, я не могу предсказать, что это обязательно случится. Но я готов".

Леффлер рассказал, почему бой Головкина не состоялся на EXPO и когда теперь планируется его поединок в Казахстане

Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости. А узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно здесь.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
 
  Комментариев: 31
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 11:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1489
...Мечтать не вредно,особенно в последнюю ночь перед боем,Саулеша! Будут сниться сны кошмарные,вещие сны для тебя актуальны! Волнуется, живёт мечтами!
Ответить 0
 
Сабит Оразбаев Сегодня 11:31
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2461
Чай и чупа-чупс фантазеру
Ответить 0
 
Mox Сегодня 11:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1491
... и после этой сказки засыпает, на ринге тоже уснешь , Гена - лучшее средство от бессоницы, он уложит тебя в кроватку
Ответить 2
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1242
Mox, кстати, представление своего триумфа - это хороший психологический прием. Все великие спортсмены его применяли... Да и не только к спорту применимо.
Ответить -1
 
Mox Сегодня 13:14
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1491
Шымкентский пацанчик, аха, приемчики от очко жим-жим, Стивенс похороны устраивал, Лемье на груше рисовал GGG, один с мертвецким взглядом сел на точку, другой сам превратился в грушу для джебов...магия одним словом, Гена маGGG исполняет желания оппонентов, взмахом перчатки и словами big drama show...)
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 13:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1242
Mox, так они показушничали, но не верили... а если ты засыпаешь и видишь этот нокаут, если ты это видишь четко и ясно - это уже победа над самим собой и дело за малым. Головкин видно, что дрожит... он не верит в победу на Альваресом.
Ответить -1
 
Zauresh B. Сегодня 14:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 720
Mox, этот прием называется визуализация, Канело насмотрелся фильма Секрет)))
и наверно аффирмации читает каждый день: "я самая обаятельная и привлекательная..."/я всех победююю
Ответить 0
 
Mox Сегодня 15:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1491
Zauresh B., это точно) рыжий скальп у него чешется, только вот, от бесконечного повторения слова "сахар", во рту слаще не становится
Ответить 1
 
M585 Сегодня 12:48
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1561
Mox,
Ответить 1
 
QAZSPORTS KZ Сегодня 11:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 69
Шутник! Давно так не ржал ))
Ответить 1
 
Darkhan Сегодня 11:56
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 651
Хороший парень в целом.
Ответить 0
 
Агатайым Менин Сегодня 12:02
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Армандапсын сары токты,кысты куни кок шопти
Ответить 2
 
Марат Ахметжанов Сегодня 12:37
Статус: Дублёр
Рейтинг: 149
Мечтатель
Ответить 0
 
Serik Orda Сегодня 12:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 930
Но к сожалению это лишь всего мечтами и останутся
Ответить 0
 
Éric Kim Сегодня 12:17
Статус: Профи
Рейтинг: 428
Чавеса не смог нокаутировать, который стоял и не двигался и не бил, а сейчас хочет Гену нокаутировать, я вообще уверен у Гены абсолютно не будет проблем.
Ответить 4
 
Baglan Narimbaev Сегодня 12:19
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Каждый в жизни заслуживает то на что он похож.Похоже и на ринге уснет.Гена алга.Весь КАЗАХСТАН в твоих кулаках, гордимся тобой!!!
Ответить 1
 
Aidos Aidos Сегодня 12:21
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Каждый вечер перед сном он думает как я накауитирую гену,ну как?! Я не смогу он так думает
Ответить 0
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 12:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 808
Это хорошо, у него фобия перед Геной, он так успокаивает себя
Ответить 0
 
ARE. A Сегодня 12:42
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 215
Такой большой, а в сказки верит
Ответить 1
 
Mara Сегодня 12:45
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1619
Перед сном представляет , во сне видит но наступает утро и всё уходит наступает жизнь наяву и страх от боя с ГГГ
Ответить 1
 
M585 Сегодня 12:49
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1561
Не спиться тебе наверное Пахаритто?
Ответить 1
 
КОТИК КОТИК Сегодня 13:29
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
После боя скажет я не выспался представлял как накаутирую гену. и за этого уснул в 7 раунде
Ответить 2
 
КОТИК КОТИК Сегодня 13:31
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
судьи видели же что я спать хотел это не накаут
Ответить 1
 
Fanat&sport; Сегодня 13:41
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2115
Также мечтал и Джейкобс, он вроде медитировал даже. Итог мы все знаем.
Ответить 1
 
Zauresh B. Сегодня 14:23
Статус: МСМК
Рейтинг: 720
Fanat
Ответить 0
 
Zauresh B. Сегодня 14:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 720
Fanat
Ответить 0
 
Zauresh B. Сегодня 14:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 720
Джейкобс медитировал и плакал во время медитации...
Ответить 1
 
Маргарита Гулиярова Сегодня 15:05
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Ответить 0
 
Alex Hitch Сегодня 15:08
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
«Проснись, Канело. Все кончено»
Ответить 0
 
Дастан Курманбаев Сегодня 17:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 513
Совсем плохи дела у Канелло.Сновидения замучили.После боя его под ручки и немедленно к психиатору!
Ответить 0
 
Даурен Данабеков Сегодня 17:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 163
Представляешь как тебя ГГГ спать отправит))
Ответить 0
 