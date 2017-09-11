Каждый вечер перед сном, я представляю, как нокаутирую Головкина - "Канело" Альварес

По словам мексиканца, именно для этого он тренировался.
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес рассказал о том, что он каждый вечер перед сном представляет, как отправит в нокаут чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, когда они выйдут на ринг, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Каждый вечер я представляю, как нокаутирую Головкина, - цитирует BoxingScene Альвареса. - Серьезно, каждый вечер перед тем, как уснуть. Именно для этого я тренировался. Конечно, я не могу предсказать, что это обязательно случится. Но я готов".
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Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости. А узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно здесь.